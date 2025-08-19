Już od dawna wiadomo, że rola seniorów w naszym społeczeństwie rośnie. Jest tak głównie za sprawą tego, że dzietność spada, a długość życia rośnie. Rządzący muszą poważnie myśleć o tym, jak zapewnić bezpieczeństwo i opiekę coraz to liczniejszej grupie seniorów bez odciągania młodszych członków ich rodzin od rynku pracy. To dlatego w przestrzeni publicznej coraz głośniej mówi się nie tylko o finansach osób starszych, ale również o ich aktywizacji, która może mieć pozytywny wpływ na ich stan fizyczny i psychiczny i ma szansę przedłużyć ich samodzielność.

Dodatkowe pieniądze na aktywność fizyczną (nie tylko seniorów)

Jednym z elementów tak rozumianej polityki senioralnej jest konkurs Aktywny Senior realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki w ramach programu Aktywność dla każdego. Jego celem jest promowanie aktywności fizycznej w różnych grupach społecznych i wiekowych, w tym również wśród osób 55+, a także wspieranie inicjatyw, które przyczyniają się do poprawy kondycji fizycznej i jakości życia seniorów. Jak bowiem wynika z wytycznych WHO, osoby dorosłe, w tym w szczególności seniorzy, powinny podejmować umiarkowaną aktywność fizyczną przez co najmniej 30 minut pięć razy w tygodniu lub bardzo intensywną aktywność fizyczną przez co najmniej 20 minut trzy razy w tygodniu. Seniorom zaleca się również ćwiczenia zwiększające siłę mięśni i wytrzymałość, a także poprawiające koordynację ruchową. Należy je wykonywać nawet dwa do trzech razy w tygodniu. Tymczasem z danych GUS wynika, że tylko około 14 proc. osób w wieku 60–69 lat regularnie ćwiczy, a z wiekiem ten wskaźnik znacząco maleje. Odpowiedzi na te problemy ma być właśnie program Aktywny Senior. W konkursie mogły brać udział organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego, których cele statutowe przewidują prowadzenie działalności w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej. Mogły one ubiegać się o wsparcie finansowe organizacji imprez oraz zajęć sportowo-rekreacyjnych dla osób w wieku 55+, przy założeniu, że mają to być imprezy ogólnodostępne albo pojedyncze lub cykliczne zajęcia sportowo-rekreacyjne dostosowane do umiejętności i możliwości fizycznych osób w wieku 55+ z dowolnych rodzajów sportu (w tym również szachów i brydża) oraz ćwiczenia rehabilitacyjne. Wydarzenia i zajęcia maja być realizowane w terminie od 1 maja 2025 r. do 30 listopada 2025 r. i mogą mieć zarówno charakter stacjonarny, jak i wyjazdowy.

Wkład własny organizatora musi wynosić co najmniej 5 proc. łącznych kosztów, a środki te mogą być pokryte ze środków jednostek samorządu terytorialnego w formie pieniężnej bądź udostępnionej infrastruktury na podstawie stosownej umowy.

Dofinansowanie zaczyna się od 1600 złotych

Znamy już wyniki konkursu i listę podmiotów, które uzyskały środki w ramach Programu, a to oznacza, że wiadomo już gdzie seniorzy mogą poszukiwać aktywności dla siebie. Lista laureatów obejmuje 260 podmiotów. Kwoty dofinansowania zaczynają się od 1600 złotych na organizację amatorskiego turnieju tenisa stołowego, a końca na blisko milionie złotych na przeprowadzenie Igrzysk Uniwersytetów Trzeciego Wieku. Najwyższe dofinansowania otrzymały podmioty związane z samorządami.

Środki uzyskane z dofinansowania mogą zostać przeznaczone na: zakup sprzętu sportowego, wynajem obiektów, urządzeń i sprzętu, transport uczestników, transport urządzeń i sprzętu, zakwaterowanie, wyżywienie, trofea sportowe, materiały promocyjne, działania marketingowe, obsługę sędziowską, trenerską, techniczną, informatyczną, medyczną, ubezpieczenie.