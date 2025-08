Wartość kontraktu z poznańską fabryką H. CEGIELSKI - Fabryka Pojazdów Szynowych Sp. z o.o., na modernizację 26 przedziałowych wagonów typu Z1B drugiej klasy oraz 6 wagonów przedziałowych typu Z1B PRM, przystosowanych do potrzeb osób poruszających się na wózkach inwalidzkich, wynosi 211,5 mln zł brutto.

Naprawa 26 wagonów realizowana jest przy wsparciu środków unijnych pozyskanych z Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO).

- Z satysfakcją odnotowujemy dynamiczny postęp w realizacji projektu modernizacji taboru kolejowego. Ta inicjatywa, której wczesne etapy konstrukcyjne miałem przyjemność obserwować, osiągnęła obecnie fazę finalną, czego dowodem są prezentowane dziś wagony, ze świetną estetyką i wysoką jakością wykonania. Jest to bezpośredni rezultat zaangażowania i profesjonalizmu wszystkich pracowników FPS Cegielski, za co serdecznie dziękuję. Realizacja zamówień na najwyższym poziomie, z zachowaniem doskonałej jakości, znacząco przyczynia się do budowania zaufania do całej polskiej branży kolejowej - podkreślił wiceminister w Ministerstwie Aktywów Państwowych, Robert Kropiwnicki.

Gdzie trafią zmodernizowane wagony?

Pierwsze zmodernizowane wagony trafią na tory już za kilka tygodni. Obecnie kończy się proces ich homologacji. Nowy tabor będzie wzmocnieniem składów kursujących na trasach o najwyższej frekwencji, aby zapewnić pasażerom jeszcze większy komfort podróży.

Docelowo nowe wagony Z1B zostaną skierowane do obsługi połączeń na trasach:

Warszawa – Łódź

Łódź – Gdynia – Kołobrzeg

Warszawa – Zakopane

Czego dotyczy modernizacja?

Fotele zostały poddane odnowie, zachowując ich wcześniejszą ergonomię i komfort. Pasażerowie zyskają możliwość korzystania z gniazd do ładowania telefonów i laptopów 230V i USB. Ponadto dostępne będzie indywidualne oświetlenie, klimatyzacja i Wi-Fi oraz automatyczne drzwi.

Poza ulepszeniami technicznymi poprawi się także komfort jazdy dzięki wygłuszeniu akustycznemu. Wszystkie zmodernizowane wagony będą przystosowane do jazdy z prędkością 200 km/h.

W sześciu z 32 modernizowanych wagonów, oprócz przedziałów dla osób z niepełnosprawnościami, będą także dostępne przewijaki dla dzieci.

- Blisko 90% komponentów użytych do produkcji tych wagonów pochodzi od polskich dostawców, co stanowi znakomity wynik. Kontynuacja tego trendu jest niezwykle ważna dla zapewnienia maksymalnych korzyści polskiemu biznesowi i wspierania tradycyjnej gospodarności regionu Wielkopolski - podsumował wiceszef MAP.

Wielka modernizacja taboru

Modernizacja 32 wagonów to nie jedyny kontrakt jaki Fabryka Pojazdów Szynowych H. CEGIELSKI wykonuje dla PKP Intercity. Łączna kwota zamówień na modernizację i produkuję wagonów dla PKP Intercity opiewa na 4,9 mld zł. Największe zamówienie dotyczy budowy 300 fabrycznie nowych wagonów, z których pierwsze mają wjechać na tory 2026 roku.

PKP Intercity ma zakontraktowane z polskimi producentami oraz zakładami napraw projekty taborowe o łącznej wartości ponad 16,5 mld zł.