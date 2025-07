Choć kolej magnetyczna jest nadal w fazie rozwoju, to technologia maglev ma być przyszłością transportu lądowego.

Reklama

Podczas 12. Światowego Kongresu Kolei Dużych Prędkości UIC, który odbył się w tym miesiącu w Pekinie, w trakcie specjalnego pokazu Chińskie Koleje CRRC zaprezentowały swój nowy pociąg maglev, który ma osiągać prędkość 600 km/h, czyli blisko dwukrotnie większą niż większość składów kolei dużych prędkości.

Nowy maglev Chińskich Kolei CRRC

Prezentowany skład chińskiej kolei magnetycznej został wyprodukowany w lipcu 2021 r w zakładzie w Qingdao w prowincji Szantung. Obecnie skład znajduje się w fazie testów, które potrwają kilka lat. Testy będą wykonana na specjalnie budowanym do tego celu torze dla składów wykorzystujących poduszkę magnetyczną w zakładzie CRRC Changchun. W zaprezentowanym modelu po raz pierwszy na świecie użyto elektromagnetycznego systemu zawieszenia opartego na magnesach nadprzewodzących.

Kiedy pasażerowi pojadą z prędkością 600 km/h?

Na podróż tym futurystycznym pociągiem o niesamowitych osiągach pasażerowie będą musieli jeszcze trochę poczekać. Do komercyjnej eksploatacji najnowszy chiński maglev ma wejść w ciągu pięciu do dziesięciu lat, co oznacza, że pierwsze składy mogą wyjechać na tory w pierwszej połowie lat 30. XXI wieku. Wtedy podróże koleją w Państwie Środka skrócą się o połowę.

Pierwsza trasa maglev już działa

Pierwsza na świecie komercyjna linia kolei magnetycznej maglev została uruchomiona w Szanghaju w 2002 roku. Linia łączy stację metra z międzynarodowym lotniskiem Szanghaj Pudong. Na tej trasie pociąg może poruszać się z prędkością 430 km/h.

Także Japończycy rozwijają technologię kolei magnetycznych. W 2015 roku japoński pociąg maglev osiągnął prędkość 603 km/h na eksperymentalnym torze w Yamanashi.