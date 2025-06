Tunel pod Łodzią to fragment linii "Y"

Jak poinformowano na konferencji prasowej, inwestycja jest kluczowym fragmentem, linii kolejowej nr 85, czyli kolejowego "Y", która do 2032 roku połączy Warszawę i Lotnisko CPK z Łodzią, a w 2035 roku umożliwi uruchomienie najszybszych połączeń Kolei Dużych Prędkości do Wrocławia i Poznania.

Kolej Dużych Prędkości

Kontrakt obejmuje budowę tunelu Kolei Dużych Prędkości o długości 4,6 km i szerokości 14 metrów; zrealizuje go firma budowlana PORR. Wartość kontraktu to ok. 2,2 mld złotych brutto.

Chodzi o budowę tunelu dla pociągów dalekobieżnych od komory Retkinia do komory Fabryczna wraz z infrastrukturą niezbędną do funkcjonowania tunelu, komór i linii kolejowej.(PAP)