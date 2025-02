W sprawie nieprawdziwych doniesień, które w ostatnim czasie rozpowszechniała jedna z lokalnych redakcji, spółka CPK wydała komunikat, w którym dementuje te doniesienia. Jak podaje w oświadczeniu CPK, przejście linii kolejowej przez tereny Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego PZL Kalisz było kiedyś analizowane, ale od wielu miesięcy nie jest brane pod uwagę. W związku z tym przyszła infrastruktura CPK w żadnym stopniu nie będzie ingerować w prace wytwórni.

Trasa nie będzie przebiegała przez tereny zakładów lotniczych

CPK podał również, że obecnie planowany przebieg linii KDP i obwodnicy kolejowej Kalisza nie przewiduje również przebiegu przez nieruchomości firmy Pratt & Whitney. O takim przebiegu trasy KDP informowała lokalna redakcja, co wzbudziło zaniepokojenie wśród mieszkańców i pracowników firm, przez które rzekomo miała przebiegać trasa. Tymczasem takie zagrożenie nie występuje i nigdy nie istniało- zapewnia CPK. Nowa linia kolejowa w żadnej części nie będzie przebiegała przez tereny wspomnianego zakładu.

„Informacja rozpowszechniana przez jedną z lokalnych redakcji i mówiąca o „poważnej ingerencji w zakłady Pratt & Whitney, mogącej grozić zamknięciem firmy i zwolnieniem tysiąca osób”, jest nieprawdziwa i wprowadzająca opinię publiczną w błąd” – podaje w komunikacie CPK

Jak podaje CPK, rozpowszechnianie nieprawdziwych informacji uderza nie tylko w spółkę CPK, ale przede wszystkim pracowników lokalnego zakładu i ich rodziny, które mogłyby czuć się zaniepokojone potencjalną utratą miejsc pracy.

Degradacji kaliskiego przemysłu?

Kolejne doniesienia dotyczyły rzekomych zakłóceń produkcję prowadzoną w Pratt & Whitney Kalisz, na który wpływ miły mieć drgania spowodowane przez przejeżdżające nową linią pociągi Kolei Dużych Prędkości. „Po pierwsze, wpływ inwestycji CPK na sąsiedni zakład będzie poddany szczegółowym analizom, a w razie potrzeby inwestor planuje zastosowanie środków zapobiegawczych redukujących drgania” – zapewnia CPK, dodając, że w pobliżu zakładów przemysłowych nie przewiduje się budowy rozjazdów, które teoretycznie, mogłyby takie drgania powodować.

Ponadto CPK zwraca uwagę na fakt, że od dawna na tym obszarze zlokalizowane są tory linii kolejowej nr 14, po których przemieszczają się pociągi pasażerskie i towarowe. tymczasem w przypadku linii KDP, będą to wyłącznie przejazdy pasażerskie.

Jak zauważa CPK współczesna technologia potrafi zniwelować uciążliwości związane z wpływem KDP na otoczenie. Dlatego pisanie o „degradacji kaliskiego przemysłu”, który w tym przypadku nie ucierpi nawet w najmniejszym stopniu, jest poważnym nadużyciem.

Rozbicie miasta na dwie części?

Nieprawdziwe są również zarzuty o rzekomym "rozbiciu miasta na dwie części”. Planowany przebieg obwodnicy przechodzi południową stroną Kalisza, daleko od centrum. Co więcej, planowany jest na obszarze terenów przemysłowych, gdzie dominują pola i łąki.

Ponadto spółka CPK doszła do porozumienia z władzami miasta w sprawie wykorzystania technologia wykonania linii kolejowej, która zapewni ingerencję w tereny zurbanizowane w najmniejszym możliwym stopniu.

"Przebieg prowadzony będzie w sąsiedztwie ulicy Elektrycznej, która już dziś wykorzystywana jest przez dziesiątki ciężarówek dojeżdżających tędy do okolicznych zakładów. Przejazd ten zostanie zachowany, aby budowa i funkcjonowanie nowych linii kolejowych nie utrudniały komunikacji z okolicznymi zakładami" - czytamy w komunikacie.

Kalisz zyska najlepszą ofertę komunikacyjną w swej historii

Planowany układ torowy wokół Kalisza będzie umożliwiał najszybszym pociągom zarówno przejazd obwodnicą kolejową miasta, jak i wjazd do centrum. Składy przejeżdżające przez Kalisz, jak i te zatrzymujące się w mieście, do momentu wjechania na łącznicę będą bowiem korzystały z tej samej infrastruktury. Po realizacji inwestycji Kalisz zyska najlepszą ofertę komunikacyjną w swej historii.

"Po zakończeniu inwestycji czas przejazdu z Kalisza do Poznania będzie wynosił między 38 a 44 minuty – w zależności od prędkości pociągu (obecnie to 1 godz. 28 minut najszybszym pociągiem). Trasa Kalisz – Warszawa skróci się do ok. 1:39 – 1:55 minut (będzie to o godzinę krócej niż obecnie). Długoterminowe plany zakładają, że Kalisz będzie największym beneficjentem budowy nowej infrastruktury kolejowej. Planowane zwiększenie liczby połączeń zakłada, że co godzinę kursował będzie pociąg zatrzymujący się w Kaliszu" - czytamy w komunikacie CPK.