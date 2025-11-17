Jak na razie pogoda nie przeszkadza drogowcom w pracy. Roboty na odcinku S19 między Babicą a Jawornikiem idą pełna parą. Na trasie przybywa asfaltu, a na mostach i estakadach trwają prace konstrukcyjne. Jak podaje GDDKiA wielu miejscach prace przekroczyły już półmetek. Najbardziej spektakularnie wygląda postęp prac przy budowie estakady ES-26, która po ukończeniu będzie najwyższym obiektem tego typu w Polsce.

Postęp prac na odcinku S19 Babica – Jawornik

Na odcinku Babica – Jawornik, który będzie miał długość 11,6 km, powstaje droga ekspresowa o przekroju dwujezdniowym z dwoma pasami ruchu z pasem awaryjnym w obu kierunkach.

W rejonie miejscowości Strzyżów zostanie wybudowany węzeł drogowy Żarnowa – Strzyżów, który połączy nowa trasę z drogą powiatową nr 1931R. Na trasie powstaną też liczne obiekty inżynieryjne, w tym osiem estakad, pięć wiaduktów i cztery przejścia dla zwierząt, oraz MOP Jawornik (w kierunku Rzeszowa).

Postęp prac widoczny jest już gołym okiem. Drogowcy układają kolejne warstwy podbudowy z kruszywa, wiać kolejne wykopy, a za estakadą ES-13 widać już pierwsze pasy świeżego asfaltu.

Z szacunków GDDKiA wynika, że zaawansowanie prac drogowych na odcinku S19 Babica – Jawornik dochodzi do 59 proc.

Zaawansowanie prac na obiektach inżynieryjnych

Jeszcze szybciej idą prace przy obiektach inżynieryjnych. Zaawansowanie prac na mostach i estakadach GDDKiA szacuje na ok. 69 proc.

Najważniejszy obiekt na trasie i w całej Polsce, to estakada ES-26. Estakada, która znajduje się pomiędzy miejscowościami Żarnowa i Godowa, będzie miała 1082 m długości i 29 m szerokości. Konstrukcja będzie oparta na ośmiu przęsłach z których najwyższe będą miały ponad 80 m wysokości. To będzie najwyższy w Polsce taki obiekt. W ostatnich dniach ekipy budowlane zbroiły, deskowały i betonowały kolejne podpory. Najbardziej zaawansowane są południowe podpory, podczas gdy zachodnie podpory są na etapie zbrojenia i deskowania.

Kiedy pojedziemy nową trasą?

Ukończenie całego, 11-kilometrowego odcinka Babica-Jarownik, planowane jest na wrzesień 2026 roku. Za realizację inwestycji o wartości 1,25 mld zł odpowiada firma Intercor.