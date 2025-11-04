Na polskich drogach przybywa urządzeń dyscyplinujących kierowców do jazdy zgodnie z przepisami, co wpływ na bezpieczeństwo ruchu na monitorowanych odcinkach. Najskuteczniejsze są systemy odcinkowych pomiarów prędkość (OPP), które wymuszają przepisową jazdę na całym nadzorowanym odcinku, a nie jak w przypadku stacjonarnych fotoradarów, tylko w miejscu ustawienia urządzenia.

Dlatego Główny Inspektorat Transportu Drogowego (GITD) każdego roku zapowiada montaż nowych urządzeń monitorujących prędkość pojazdów. Do czerwca 2026 r. na polskich drogach mają być uruchomione 43 nowe urządzenia OPP, z czego większość zostanie zainstalowana na drogach szybkiego ruchu.

Kierowcy zidentyfikowali kolejny z nich. Kamery i znaki już są zainstalowane.

Nowy odcinkowy pomiar prędkości na A2

Kolejnym fragmentem trasy A2 nadzorowanym przez system odcinkowego pomiaru prędkości, będzie fragment trasu pomiędzy węzłami Mińsk Mazowiecki a Kałuszyn. Na tym odcinku kierowcy już teraz mogą zauważyć żółte kamery systemu OPP. Oznacza to, że pod nadzorem prędkości będzie około 17 km trasu, co czyni go, jak na razie, najdłuższym odcinkiem nadzorowanym przez system OPP w Polsce.

Nie zapomniano też o informacji, że na trasie zainstalowany jest system kontroli średniej prędkości. Jednocześnie z kamerami pojawiły się też znaki informujące o rozpoczęciu i zakończeniu pomiaru (D-51a i D-51b).

Czy kamery już działają? Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym (CANARD) nie podało jeszcze oficjalnie informacji o uruchomieniu systemu OPP na tym odcinku.

Inne odcinkowe pomiary prędkości na A2

Jak dotąd na autostradzie A2 były zainstalowane dwa system odcinkowego pomiaru prędkości. Oba zlokalizowane są na fragmencie trasu między Poznaniem a Łodzią. Pierwszy, krótszy z nich, działa między węzłem Poznań Komorniki i węzłem Poznań Krzesiny. Pomiar odbywa się na dystansie 7 km.

Drugim miejscem, w którym kierowcy nadzorowani są przez OPP jest fragment trasy między węzłem Konin Wschód a MOP Kuny. W tym przypadku system wymusza jazdę zgodna z przepisami na odcinku 11,2 km.

Odcinek Mińsk Mazowiecki – Kałuszyn będzie trzecim fragmentem trasy A2 pod nadzorem OPP.

Jak działa OPP

Działanie systemu odcinkowego pomiaru prędkości jest proste. Kamery zainstalowane na początku i końcu nadzorowanego odcinka rejestrują czas wjazdu i wyjazdu i na podstawie tych danych określana jest średnia prędkość przejazdu tego odcinka. W sytuacji, gdy system zarejestruje pojazd, który przejechał nadzorowany odcinek zbyt szybko, zdjęcia takiego pojazdu trafią do centralnego systemu nadzoru. Urządzenia rejestrują też pas ruchu, datę, godzinę i długość monitorowanego odcinka.

Ile kosztuje ciężka noga na odcinku OPP

Za przekroczenie prędkości do 10 km/h standardowy mandat to ok. 50 zł i 1 punkt. Wraz ze wzrostem prędkości rosną także kary.

Przekroczenie prędkości o 11 do 15 km/h to mandat w wysokości 100 zł i 2 punkty karne. Za złamanie przepisów w widełkach od 16 do 20 km/h grozi mandat w kwocie 200 zł i 3 punkty, od 21do 25 km/h (300 zł i 5 punktów), od 26 do 30 km/h (400 zł i 7 punktów).

Powyżej 30 km/h stawki rosną dużo szybciej. Jeżeli średnia prędkość na odcinku OPP będzie powyżej dozwolonej o 31 do 40 km/h, mandat wyniesie 800 zł i zainkasujemy 9 punktów. W przypadki przekroczenia prędkości o 41 do 50 km/h kara to 1000 zł i 11 punktów, o 51 do 60 km/h (1500 zł i 13 punktów), o 61 do 70 km/h (2000 zł i 14 punktów) i ponad 70 km/h (2500 zł i 15 punktów karnych).

Jeżeli nie ma innych ograniczeń, to na nowym odcinku A2, który już niebawem będzie pod nadzorem OPP, obowiązują standardowe limity prędkości: