Mandat za naklejkę rejestracyjną na szybie. Mity, czy realne zagrożenie?

Do września 2022 roku na przedniej szybie kierowcy mieli obowiązek przyklejać naklejki z numerem rejestracyjnym. Jednak od ponad dwóch lat naklejki kontrolne już nie obowiązują. Co jeżeli kupimy używany auto z taką „wlepką”. Czy trzeba ją zerwać? I co grozi za jej nieusunięcie?