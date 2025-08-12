Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – jak długo i komu przysługuje?

Zasiłek przysługuje osobom, które:

Reklama

są zarejestrowane jako bezrobotne,

spełniają warunki ustawowe dotyczące minimalnego okresu zatrudnienia (co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy),

nie otrzymują innych świadczeń z tytułu zatrudnienia lub działalności.

Reklama

W przypadku osób, które ukończyły 50 lat i mają minimum 20 lat stażu pracy, zasiłek może być przyznany na wydłużony okres – do 365 dni. Standardowo zasiłek przyznawany jest na 180 dni.

Zasiłek dla bezrobotnych od 1 czerwca 2025 pobierz plik

Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia od czerwca 2025? Kwoty netto i brutto

Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2025 są określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:

Dla wszystkich osób uprawnionych (100% zasiłku):

1 721,90 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,

brutto – przez pierwsze 90 dni, 1 352,20 zł brutto – przez pozostały okres.

Dla osób po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem (120% zasiłku):

2 066,28 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,

– przez pierwsze 90 dni, 1 622,64 zł brutto – w kolejnych miesiącach.

Przybliżone kwoty netto:

około 1 814,90 zł netto – pierwsze 3 miesiące,

– pierwsze 3 miesiące, około 1 425,33 zł netto – dalsze miesiące.

Zasiłek dla osób po 50-tce z 20-letnim stażem – kto może dostać 365 dni świadczenia?

Wydłużony zasiłek na 365 dni przysługuje osobom, które spełniają jeden z poniższych warunków:

ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20 lat stażu pracy,

są osobami z niepełnosprawnościami,

posiadają Kartę Dużej Rodziny,

samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko,

mają dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (do 24 r.ż.).

W pozostałych przypadkach zasiłek przysługuje przez 180 dni.

Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – aktualne przepisy

Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która obowiązuje od 1 czerwca 2025 r., wprowadziła wiele zmian w zasadach przyznawania świadczeń. Oto najważniejsze z nich:

Zniesienie 80% zasiłku – obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków).

– obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków). Zasiłki wypłacane tylko na konto bankowe – obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji.

– obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji. Rejestracja tylko w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania , a nie zameldowania.

, a nie zameldowania. Maksymalny czas posiadania statusu osoby bezrobotnej wynosi 3 lata – liczone od daty wejścia ustawy w życie (czyli od 1 czerwca 2025).

– liczone od daty wejścia ustawy w życie (czyli od 1 czerwca 2025). Obowiązek kontaktu z PUP co 30 dni w przypadku posiadania IPD (Indywidualnego Planu Działania).

Nowe przepisy 2025 – kto może liczyć na wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50-tce?

Wyższą stawkę – czyli 120% podstawowego zasiłku – mogą otrzymać osoby, które:

ukończyły 50 lat ,

, mają co najmniej 20 lat udokumentowanego stażu pracy.

Tym samym, seniorzy mogą otrzymać ponad 1800 zł netto miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące oraz około 1 425 zł netto przez pozostały okres trwania świadczenia.

Zasiłek dla bezrobotnych 50+ w 2025 roku - tabela

Wiek i staż Kwota brutto (90 dni) Kwota netto Kolejny okres Kwota netto Okres pobierania ≥50 lat, ≥20 lat 2066,28 zł ok. 1815 zł 1622,64 zł ok. 1425 zł do 365 dni <50 lat, <20 lat 1721,90 zł ok. 1512 zł 1352,20 zł ok. 1198 zł do 180 dni

Podstawa prawna