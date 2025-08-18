- Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – jak długo i komu przysługuje?
Stały zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – jak długo i komu przysługuje?
Zasiłek przysługuje osobom, które:
- są zarejestrowane jako bezrobotne,
- spełniają warunki ustawowe dotyczące minimalnego okresu zatrudnienia (co najmniej 365 dni w ciągu ostatnich 18 miesięcy),
- nie otrzymują innych świadczeń z tytułu zatrudnienia lub działalności.
W przypadku osób, które ukończyły 50 lat i mają minimum 20 lat stażu pracy, zasiłek może być przyznany na wydłużony okres – do 365 dni. Standardowo zasiłek przyznawany jest na 180 dni.
Ile wynosi zasiłek dla bezrobotnych po 50. roku życia od czerwca 2025? Kwoty netto i brutto
Nowe stawki zasiłku dla bezrobotnych obowiązujące od 1 czerwca 2025 są określone w obwieszczeniu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej:
Dla wszystkich osób uprawnionych (100% zasiłku):
- 1 721,90 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,
- 1 352,20 zł brutto – przez pozostały okres.
Dla osób po 50. roku życia z co najmniej 20-letnim stażem (120% zasiłku):
- 2 066,28 zł brutto – przez pierwsze 90 dni,
- 1 622,64 zł brutto – w kolejnych miesiącach.
Przybliżone kwoty netto:
- około 1 814,90 zł netto – pierwsze 3 miesiące,
- około 1 425,33 zł netto – dalsze miesiące.
Zasiłek dla osób po 50-tce z 20-letnim stażem – kto może dostać 365 dni świadczenia?
Wydłużony zasiłek na 365 dni przysługuje osobom, które spełniają jeden z poniższych warunków:
- ukończyły 50 lat i mają co najmniej 20 lat stażu pracy,
- są osobami z niepełnosprawnościami,
- posiadają Kartę Dużej Rodziny,
- samotnie wychowują co najmniej jedno dziecko,
- mają dziecko z orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniu niepełnosprawności (do 24 r.ż.).
W pozostałych przypadkach zasiłek przysługuje przez 180 dni.
Zasady przyznawania zasiłku dla bezrobotnych po 50. roku życia 2025 – aktualne przepisy
Nowa ustawa o rynku pracy i służbach zatrudnienia (Dz.U. 2025 poz. 620), która obowiązuje od 1 czerwca 2025 r., wprowadziła wiele zmian w zasadach przyznawania świadczeń. Oto najważniejsze z nich:
- Zniesienie 80% zasiłku – obecnie nie stosuje się obniżonej stawki dla osób ze stażem pracy poniżej 5 lat. Każdy uprawniony otrzymuje 100% lub 120% (przy spełnieniu warunków).
- Zasiłki wypłacane tylko na konto bankowe – obowiązek podania numeru rachunku przy rejestracji.
- Rejestracja tylko w urzędzie zgodnym z miejscem zamieszkania, a nie zameldowania.
- Maksymalny czas posiadania statusu osoby bezrobotnej wynosi 3 lata – liczone od daty wejścia ustawy w życie (czyli od 1 czerwca 2025).
- Obowiązek kontaktu z PUP co 30 dni w przypadku posiadania IPD (Indywidualnego Planu Działania).
Nowe przepisy 2025 – kto może liczyć na wyższy zasiłek dla bezrobotnych po 50-tce?
Wyższą stawkę – czyli 120% podstawowego zasiłku – mogą otrzymać osoby, które:
- ukończyły 50 lat,
- mają co najmniej 20 lat udokumentowanego stażu pracy.
Tym samym, seniorzy mogą otrzymać ponad 1800 zł netto miesięcznie przez pierwsze 3 miesiące oraz około 1 425 zł netto przez pozostały okres trwania świadczenia.
Zasiłek dla bezrobotnych 50+ w 2025 roku - tabela
|Wiek i staż
|Kwota brutto (90 dni)
|Kwota netto
|Kolejny okres
|Kwota netto
|Okres pobierania
|≥50 lat, ≥20 lat
|2066,28 zł
|ok. 1815 zł
|1622,64 zł
|ok. 1425 zł
|do 365 dni
|<50 lat, <20 lat
|1721,90 zł
|ok. 1512 zł
|1352,20 zł
|ok. 1198 zł
|do 180 dni
Podstawa prawna
- Ustawa z dnia 1 czerwca 2025 r. o rynku pracy i służbach zatrudnienia – Dz.U. 2025 poz. 620
- Praca.gov.pl – aktualne komunikaty PUP