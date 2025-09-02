Czy naprawdę wzrost emerytur o niecałe 100 zł miesięcznie wystarczy, by seniorzy poczuli ulgę w portfelu? Patrząc na tło tych decyzji, trudno nie oprzeć się wrażeniu, że waloryzacja bardziej przypomina zabieg księgowy niż realne wsparcie. Biurokracja i statystyki swoje, a rzeczywistość – swoje.

Jak działa waloryzacja emerytur? Tak rząd podnosi świadczenia

Waloryzacja to słowo, które w ustach polityków brzmi niemal jak zaklęcie. W rzeczywistości chodzi o prosty mechanizm zapisany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych (Dz.U. 1998 nr 162 poz. 1118, art. 89). Co roku świadczenia rosną o wskaźnik równy inflacji z poprzedniego roku oraz co najmniej 20% realnego wzrostu płac.

W 2024 roku waloryzacja wyniosła 12,12 %, w 2025 – 5,5 %. W 2026 roku będzie to tylko 4,9 %. Formalnie to zgodne z prawem. Ale czy zgodne ze zdrowym rozsądkiem? Trudno znaleźć seniora, który uzna, że 92 zł więcej co miesiąc naprawdę poprawia mu jakość życia.

Ile wzrosną emerytury od marca 2026? Kwoty

Dla statystyki średnia emerytura w Polsce to dziś 4 045,20 zł brutto. Po waloryzacji wzrośnie ona do 4 243,41 zł – czyli o około 200 zł. Z kolei minimalna emerytura wzrośnie z 1 878,91 zł do 1 970,98 zł brutto, czyli o 92 złote. A jak to wygląda w praktyce?

2 000 zł → 2 098 zł

→ 2 500 zł → 2 622,50 zł

→ 3 000 zł → 3 147 zł

→ 4 000 zł → 4 196 zł

Te liczby wyglądają nieźle na papierze, ale w sklepie to zaledwie koszt tygodniowych zakupów albo jednego większego rachunku za energię. Trudno się dziwić, że seniorzy reagują na te wyliczenia chłodno – bo wiedzą, jak szybko dodatkowe złotówki znikają w codziennych wydatkach.

Jak samodzielnie obliczyć waloryzację emerytury 2026? [TABELA]

Seniorzy już teraz mogą obliczyć wysokość przyszłorocznych podwyżek swoich świadczeń. Wystarczy pomnożyć swoją obecną emeryturę brutto przez 1,049 (wzrost o 4,9 %). Otrzymana kwota to wysokość świadczenia od 1 marca 2026 r.

Tabela: przykładowe wyliczenia brutto i netto

Obecna emerytura brutto Emerytura brutto od marca 2026 Emerytura netto (na rękę)* 1 878,91 zł (minimalna) 1 970,98 zł (+92,07 zł) ok. 1 800 zł (+85 zł) 2 000 zł 2 098 zł (+98 zł) ok. 1 920 zł (+90 zł) 2 500 zł 2 622,50 zł (+122,50 zł) ok. 2 380 zł (+110 zł) 3 000 zł 3 147 zł (+147 zł) ok. 2 850 zł (+125 zł) 4 000 zł 4 196 zł (+196 zł) ok. 3 780 zł (+165 zł) 4 500 zł 4 720,50 zł (+220,50 zł) ok. 4 250 zł (+185 zł)

*Kwoty netto są orientacyjne i mogą różnić się w zależności od indywidualnych odliczeń podatkowych i składek zdrowotnych.

Wskazówka: Aby obliczyć swoją przyszłą emeryturę brutto, pomnóż obecną kwotę przez 1,049.

Waloryzacja rent i dodatków 2026 – co się zmieni?

Podwyżki obejmą nie tylko emerytury, ale także renty i dodatki wypłacane przez ZUS i KRUS. To ważne, bo dla wielu osób to one stanowią ważne dodatkowe źródło utrzymania. Renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy oraz minimalne renty rodzinne i socjalne osiągną od marca 1 970,98 zł brutto. Renta częściowa wzrośnie z 1 409,18 zł do 1 478,23 zł.

Zmiany obejmą również dodatki:

Dodatek pielęgnacyjny, kombatancki i za tajne nauczanie – 348,22 zł → 365,28 zł

– 348,22 zł → Ryczałt energetyczny – 312,71 zł → 328,03 zł

– 312,71 zł → Dodatek kompensacyjny – 52,23 zł → ok. 54,80 zł

Można powiedzieć: „to tylko kilkanaście złotych”. Ale kiedy spojrzymy na to z perspektywy seniora, który z tych pieniędzy kupuje dodatkowy lek albo opłaca rachunek, różnica staje się bardziej namacalna. Czasem nawet drobna podwyżka oznacza realną ulgę.

„Trzynastki” i „czternastki” – ile wyniosą w 2026 roku?

Nie można zapominać o dodatkowych świadczeniach – „trzynastkach” i „czternastkach”. Ich wysokość jest równa minimalnej emeryturze, a więc w 2026 roku wyniosą one 1 970,98 zł brutto.

„Trzynastka” tradycyjnie trafia na konta w kwietniu, „czternastka” – we wrześniu. Należy jednak pamiętać, że o ile trzynasta emerytura trafi do emerytów w pełnej wysokości, o tyle "czternastka" może zostać obniżona. Dla osób pobierających bowiem emeryturę lub rentę w wysokości od 2900 zł do 4728,91 zł brutto, dodatek będzie pomniejszany zgodnie z zasadą „złotówka za złotówkę”

Reakcje społeczne i polityczne na waloryzację 2026

Propozycja waloryzacji na poziomie 4,9 % wzbudziła rozczarowanie seniorów. Związki zawodowe chciały wskaźnika 5,43 %, czyli uwzględnienia 50% realnego wzrostu płac. Ostatecznie rząd wybrał najniższy możliwy wariant – tłumacząc to potrzebą oszczędności budżetowych.

„To nic nie zmienia” – takie komentarze pojawiają się najczęściej wśród seniorów. I trudno im się dziwić. Ceny leków, żywności czy energii elektrycznej rosną szybciej niż 4,9%. Waloryzacja może więc wyglądać dobrze w tabelach ministerialnych, ale w realnym życiu przypomina gaszenie pożaru szklanką wody.

Co jeszcze czeka emerytów w 2026 roku?

Marcowa waloryzacja to tylko część zmian. W czerwcu ZUS przeprowadzi waloryzację kont i subkont, czyli aktualizację składek osób, które wciąż pracują. To techniczne rozwiązanie, które ma znaczenie dopiero w momencie przejścia na emeryturę, ale dla przyszłych świadczeń jest kluczowe.

Do tego dochodzą zmiany podatkowe – m.in. w kwocie wolnej – i nowe programy socjalne. One również będą miały wpływ na portfele seniorów. Niektóre mogą choć częściowo złagodzić rozczarowanie związane z niską waloryzacją. Ale jak zawsze – diabeł tkwi w szczegółach, a szczegóły w decyzjach polityków.

Historia waloryzacji – od rekordów do minimum

Jeszcze niedawno seniorzy cieszyli się z rekordowych waloryzacji. W 2023 roku świadczenia wzrosły aż o 14,8%, w 2024 – o 12,12%. Rok później już tylko o 5,5%. Ma to związek z inflacją, która ostro pikowała kilka lat temu. Prognoza na 2026 rok – 4,9% – oznacza powrót do najniższych poziomów sprzed kryzysu inflacyjnego.

Takie wahania przypominają sinusoidę – raz seniorzy dostają oddech w postaci kilkusetzłotowych podwyżek, raz muszą zadowolić się kwotą, która wystarczy na jeden rachunek.

Waloryzacja 2026 spełnia ustawowe minimum, ale nie spełnia oczekiwań ludzi. I tu tkwi sedno. Bo państwo może zasłaniać się wskaźnikami i ustawami, lecz senior w aptece czy w sklepie patrzy tylko na ceny i własny portfel.