Umowę o wartości ok. 8,5 mln zł na prace przygotowawcze dla nowego przebiegu drogi krajowej nr 9, na odcinku od drogi ekspresowej S74 do obwodnicy Nowej Dęby Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad podpisała z firmą TPF.

Trzeci odcinek DK9

19-kilometrowy odcinek DK9, na który została podpisana umowa, jest trzecim i zarazem ostatnim fragmentem nowego przebiegu drogi krajowej nr 9 w woj. podkarpackim.

Wcześniej, 15 kwietnia br., GDDKiA podpisała podobną umowę dla odcinka, między obwodnicami Nowej Dęby i Kolbuszowej, a 9 maja br. na odcinek od obwodnicy Kolbuszowej do węzła Rzeszów Zachód na autostradzie A4.

Elementem uzupełniającym i zapewniającym ciągłość przebiegu krajowej dziewiątki są przygotowywane do realizacji obwodnice Nowej Dęby i Kolbuszowej. Aktualnie trwa uzyskiwanie decyzji środowiskowej dla tych zadań.

Zakres prac na odcinku od S74 do obwodnicy Nowej Dęby

Umowa z formą TPF obejmuje wykonanie Studium techniczno-ekonomiczno-środowiskowego z elementami koncepcji programowej (STEŚ-R) oraz materiałów do wniosku o wydanie decyzji środowiskowej (DŚU).

W celu ustalenia optymalnego przebiegu nowego odcinka DK9, wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szczegółowych analiz, m.in. ruchowych, środowiskowych, technicznych i ekonomicznych. Zostaną również wstępnie ustalone rozwiązania projektowe planowanej drogi, w tym sposób połączenia z sąsiednimi odcinkami drogi krajowej nr 9, obsługa terenów przyległych, a także rodzaj i zakres urządzeń ochrony środowiska.

Ważna trasa na Podkarpaciu

DK9 to jedna z ważniejszych dróg regionu o dużym natężeniu ruchu tranzytowego, która zapewnia prowadzenie transportu na kierunku północ-południe. Trasa w obecnym przebiegu jest niezwykle uciążliwe dla obszarów zabudowanych i powoduje znaczne utrudnienia w płynności przejazdu. Ponadto DK9 krzyżuje się z wieloma drogami niższych klas, co dodatkowa zwiększa zagrożenie dla bezpieczeństwa ruchu.

Dlatego tak istotne jest wybudowanie DK9 w nowym przebiegu, co pozwoli na odsunięcie ruchu pojazdów od ścisłej zabudowy, a tym samym usprawni ruch tranzytowy. Budowa nowego przebiegu DK9 poprawi płynność transportu osobowego na kierunku Rzeszów - Radom i dalej do Warszawy.