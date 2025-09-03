Węzeł Gdańsk Południe to kluczowe miejsce dla Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej, ponieważ łączy drogi ekspresowe S6 i S7. Jednak z powodu prac budowlanych główna jezdnia na węźle jest wyłączona z ruchu od października zeszłego roku. Ruch w tym miejscu zapewniał tymczasowy, 4-kilometrowy objazd w kształcie rombu, który po niespełna roku od jego uruchomienia zniknie.

W nocy z 12 na 13 września na węźle Gdańsk Południe uruchomiony zostanie ciąg główny S6 i jego docelowe łącznice. Wjazd i zjazd z trasy głównej Obwodnicy Metropolii Trójmiejskiej (OMT) ma być otwarty do końca roku – zapewnia GDDKiA

Węzeł Gdańsk Południe. Co czeka kierowców

Przebudowa węzła Gdańsk Południe przechodzi do kolejnego etapu prac. Od 13 września kierowcy będą mogli już korzystać ze wszystkich relacji docelowego układu tego węzła. Zostanie otwarte szlaki na S6 w kierunku Gdyni i Szczecina, S7 w kierunku Elbląga, Gdańska i Warszawy oraz S6/A1 w kierunku Łodzi.

Do końca roku ma być uruchomiony też wlot na trasę główną Obwodnicy Metropolitalnej Trójmiasta i podróżujący od strony Południowej Obwodnicy Gdańska będą mogli pojechać nowym fragmentem S7 w kierunku Żukowa.

Prace związane z likwidacją dużego, 4 kilometrowego ronda, a właściwie rombu, którym przez prawie roku kierowcy objeżdżali węzeł, rozpoczną się w nocy z piątku na sobotę (12/13 września). W trakcie robót na bieżąco będzie wykonywane oznakowanie poziome w docelowym kształcie.

Jako pierwsza uruchomiona będzie trasa główna S6 w ciągu trójmiejskiej obwodnicy dla jadących z i w kierunku Łodzi/A1. Następnie otwierane będą poszczególne łącznice, zapewniające obsługę wszystkich kierunków, ale jeszcze bez wjazdu na Obwodnicę Metropolii Trójmiejskiej.

Podczas prowadzenie robót niezbędne będzie zamknięcie wszystkich relacji na węźle Gdańsk Południe, które może potrwać do godziny.

OMT : Prace na odcinku Żukowo – Gdańsk Południe

Między Żukowem i węzłem Gdańsk Południe cały czas prowadzone są intensywne prace. Ponadto kontynuowane są prace na samym węźle Żukowo na połączeniu obu odcinków OMT, gdzie obowiązuje tymczasowa organizacja ruchu.

W obszarze węzła Lublewo Gdańskie prace na ukończeniu. W najbliższych tygodniach uruchomiona będzie w docelowym kształcie droga wojewódzka nr 221, gdzie obecnie funkcjonuje bajpas. Trwają prace na odcinku leśnym, w miejscu, gdzie znajduje się estakada nad Radunią oraz Miejsce Obsługi Podróżnych Widlino.

Znaczenie OMT dla regionu

Obwodnica Metropolii Trójmiejskiej będzie miała 32-kilometry i przejmie ruch z mocno obciążonej, istniejącej Obwodnicy Trójmiasta. Ponadto na przebudowanym węźle Gdańsk Południe można będzie zjechać w kierunku autostrady A1, co zapewni kierowcom skomunikowanie z centralną i południową częścią kraju.

Z kolei obwodnica Żukowa, która rozpoczyna się w miejscowości Glincz od ronda na skrzyżowaniu z DK20 i przetnie S7 na węźle Żukowo i włączy się poprzez rondo w Lniskach do obecnej DK7, wyprowadzi ruch tranzytowy z tego miasta.

Warto przypomnieć, że pierwszym odcinkiem OMT, między Chwaszczynem a Żukowem, kierowcy mogą już jeździć od czerwca. Pozostaje jeszcze jeszcze połącznie obwodnicy z Trasą Kaszubską, co ma nastąpić do końca września.