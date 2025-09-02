Droga ekspresowa S10 w woj. zachodniopomorskim to bardzo ważna inwestycja dla całego regionu. Nowa trasa połączy Szczecin z centrum kraju. GDDKiA złożyła wniosek do Wojewody Zachodniopomorskiego o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID) dla odcinka drogi ekspresowej S10 Łowicz Wałecki - Piecnik.

Ważne daty

GDDKiA spodziewa się, że przy sprawnym przebiegu procedur administracyjnych, decyzja ZRID powinna być wydana na przełomie I i II kwartału przyszłego roku. Po jej uzyskani prace budowlane w terenie ruszą pełną parą. Ruszą też procedury odszkodowawcze za przejmowane na rzecz Skarbu Państwa nieruchomości. Na prace budowalne przewidziano 22 miesiące, od daty uzyskania decyzji ZRID. Z czasu realizacji robót wyłączone będą okresy zimowe od 16 grudnia do 15 marca. Zakończenie inwestycji planowane jest w 2028 roku.

S10 Łowicz Wałecki - Piecnik

Odcinek Łowicz Wałecki – Piecnik, który będzie stanowił też obwodnicę Mirosławca, omijając to miasto od północy, to już szósty fragment S10 w zachodniopomorskim z wnioskiem o tę decyzję. Umowę o wartości 538 mln zł GDDKiA podpisała pod koniec października ubiegłego roku z firmą Budimex.

W ramach inwestycji powstanie odcinek trasy o długości 14,8 km, z dwoma węzłami drogowymi (Łowicz Wałecki i Mirosławiec) oraz osiem wiaduktów i estakada. Trasa będzie przebiegać przez duże kompleksy leśne, dlatego inwestycja przewiduje też wybudowanie siedmiu górnych przejść dla zwierząt i dwóch dolnych.

Trasa będzie łączyła się z sąsiednimi odcinkami S10 – od zachodu z odcinkiem Cybowo – Łowicz Wałecki i od wschodu z odcinkiem Piecnik – Wałcz, które realizowane są równolegle.

S10 na Pomorzu Zachodnim – stan realizacji

W województwie zachodniopomorskim trwa realizacja siedmiu odcinków drogi ekspresowej S10 o łącznej długości 100 km. Wnioski od wydanie decyzji ZRID dla sześciu z nich są już złożone. Dla wszystkich trwają procedury administracyjne, które obejmują również ponowną ocenę oddziaływania na środowisko w Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Szczecinie.

Dla odcinków Piecnik - Wałcz i Suchań - Recz wnioski o wydanie decyzji ZRID zostały złożone już w marcu tego roku. W kwietniu tego roku został złożony wniosek o wydanie pozwolenia na budowę odcinka Cybowo - Łowicz Wałecki.

W maju zostały złożone wnioski dla kolejnych dwóch odcinków (Stargard - Suchań i Recz – Cybowo).

Dla ostatniego, siódmego odcinka (Szczecin Kijewo - Szczecin Zdunowo), wniosek o wydanie decyzji ZRID GDDKiA planuje złożyć na koniec listopada tego roku.