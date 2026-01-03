Prokurator generalna USA: Nicolas Maduro i jego żona będą sądzeni w Nowym Jorku

Prokuratorka generalna USA Pam Bondi oświadczyła, że schwytani przez siły amerykańskie przywódca Wenezueli Nicolas Maduro i jego żona Cilia Flores zostali oskarżeni o przestępstwa związane z narkotykami i terroryzmem oraz będą sądzeni w Nowym Jorku - podała AP, cytując wpis Bondi na portalu X.