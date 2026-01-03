USA zatrzymały Nicolasa Maduro
Wenezuelski przywódca został zatrzymany w sobotę przez amerykańskie wojsko i wraz z żoną wywieziony z kraju - poinformował w portalu Truth Social prezydent USA Donald Trump.
