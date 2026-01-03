Alerty pogodowe

Wydane w sobotę ostrzeżenia przed intensywnymi opadami śniegu obejmą obszar części województwa zachodniopomorskiego, lubuskiego i wielkopolskiego. Alerty obowiązywać będą do godz. 22. Prognozowane są opady śniegu powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm, lokalnie około 15 cm.

Ostrzeżenia przed śnieżycami

Nadal aktualne są ostrzeżenia I stopnia przed intensywnymi opadami śniegu dla części województwa pomorskiego i dolnośląskiego oraz II stopnia dla północno-zachodniego Pomorza i północno-wschodniej części województwa zachodniopomorskiego. Wystąpią przelotne opady śniegu o umiarkowanym i silnym natężeniu, które spowodują przyrost pokrywy śnieżnej o 10 cm do 30 cm, a miejscami o 40 cm. Ostrzeżenia potrwają do nocy z soboty na niedzielę.

Prawie cała Polska w strefie zagrożenia

Instytut poinformował także o ostrzeżeniach I stopnia przed zawiejami i zamieciami śnieżnymi wydanymi dla województwa warmińsko - mazurskiego, pomorskiego, mazowieckiego, świętokrzyskiego i lubelskiego oraz części woj. podlaskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego, dolnośląskiego, wielkopolskiego, łódzkiego, śląskiego, małopolskiego i podkarpackiego.

Na tych terenach przewidziano zawieje i zamiecie śnieżne, które będą spowodowane wiatrem o średniej prędkości do 30 km/h, a w porywach do 70 km/h, z zachodu i południowego zachodu. Alerty te potrwają od soboty od godz. 11 do godzin nocnych.

Ostrzeżenie I stopnia przewiduje warunki sprzyjające wystąpieniu niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych mogących powodować straty materialne, zagrożenie zdrowia i życia. Ostrzeżenie II stopnia przewiduje wystąpienie niebezpiecznych zjawisk meteorologicznych powodujących duże straty materialne oraz zagrożenie zdrowia i życia.