To część budowanej nowej drogi od granicy z Białorusią w Kuźnicy do węzła Sokółka Północ. Łączna długość tej drogi to 15,8 km. Cała trasa ma być dostosowana do obsługi ciężkiego ruchu o nośności 11,5 tony na oś. Koszt tej inwestycji to ponad 526,2 mln zł.

Pozostała część trasy będzie dostępna w pierwszym kwartale 2026 r.

Reszta trasy (5,2 km) będzie oddana do użytku w pierwszym kwartale 2026 r. To fragment dwujezdniowej DK19 (w standardzie drogi głównej przyspieszonej) od węzła Kuźnica do samego przejścia granicznego w Kuźnicy.

Trwają prace wykończeniowe. Są ograniczenia

GDDKiA poinformowała w komunikacie, że ze względu na trwające jeszcze prace wykończeniowe, obowiązują ograniczenia prędkości.

Na 5-km odcinku od granicy trwają jeszcze prace przy nawierzchni drogi.

- Na odcinku 600 m wystąpiły nieprzewidziane warunki gruntowe - konieczne było wzmocnienie gruntu poprzez wykonanie nasypu przeciążeniowego. To wpłynęło ostatecznie na wydłużenie prac w tym miejscu - wyjaśniła GDDKiA.

Trwają też jeszcze prace wykończeniowe przy wybudowanych dwóch Miejscach Obsługi Podróżnych: Popławce i Wojnowce, gdzie ma działać System Buforowania Pojazdów Ciężarowych i Osobowych.

W Wojnowcach będzie ponad 800 stanowisk postojowych dla oczekujących na odprawę graniczną ciężarówek, 40 dla samochodów, z tzw. ładunkiem niebezpiecznym oraz 210 stanowisk dla samochodów osobowych i 10 stanowisk dla autobusów.

S19 na wschodzie Polski

W 2025 r. w Podlaskiem oddano do użytku pierwsze odcinki S19: Haćki - Bielsk Podlaski Zachód o długości 9 km oraz Bielsk Podlaski Zachód - Boćki (12 km). Inwestycje pozwoliły wyprowadzić ciężki ruch z Bielska Podlaskiego.

GDDKiA zapowiada, że w 2026 r. planowane jest oddanie do ruchu kilku kolejnych odcinków S19: Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (długość 10,2 km), Deniski - Haćki (6,5 km) Boćki - Malewice (15,9 km) oraz Malewice - Chlebczyn (25,1 km).

Drogowcy złożyli także w 2025 r. trzy wnioski o wydanie pozwolenia budowę (ZRID - Zezwolenia na Realizację Inwestycji Drogowej) na odcinki S19 na północ od Białegostoku: od Sokółki przez Czarną Białostocką do węzła drogowego Białystok Północ do węzła Dobrzyniewo. To łącznie 45,2 km S19, a wartość tych prac to prawie 1,5 mld zł - poinformowała GDDKiA w Białymstoku. Odcinki te mają być realizowane w latach 2026-2028.

Wciąż nie jest prawomocna (choć jest ostateczna) decyzja środowiskowa na odcinek S19 Choroszcz-Ploski, czyli na tzw. południową obwodnicę Białegostoku wraz z budową DK65 Kudrycze-Grabówka. Od decyzji wniesiono odwołanie do sądu administracyjnego.