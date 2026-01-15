Lista nowych dróg na 2026 rok

Nie udało się przekroczyć czterystu kilometrów nowych dróg, oddanych przez GDDKiA w 2025 roku. Problematyczny okazał się spory fragment autostrady A2 na wschód od Warszawy. Ostatecznie kierowcy na święta przejechali tam tylko obwodnicą Siedlec, a pozostałe odcinki wciąż nie są gotowe. Zapewne będzie to pierwsza trasa uroczyście uruchomiona w 2026 roku. Jak ustaliliśmy, odbędzie się to na przełomie stycznia i lutego. Ale co dalej?

GDDKiA zapowiedziała, że w 2026 roku otworzy ponad 230 km nowych szybkich tras, w tym

57,4 km autostrad

178 km dróg ekspresowych

oraz 55 km obwodnic.

Opóźniona autostrada A2 na początek. Kiedy nią przejedziemy?

Jako pierwsza prawdopoodbnie otwarta zostanie autostrada A2. Krótki fragment z obwodnicą Siedlec został udostępniony przed świętami, ale z kolejnymi już się nie udało. To w sumie 57,4 km od węzła Siedlce Wschód do Białej Podlaskiej. Drogowcy są tam na etapie odbiorów. Jak ustaliliśmy, otwarcie dla ruchu nastąpi najprawdopodobniej na przełomie stycznia i lutego.

Najtrudniej jest na odcinku Malinowiec-Łukowisko, który miał być gotowy w maju ubiegłego roku. Prace przeciągnęły się ze względu na późne otrzymanie decyzji pozwalającej na rozpoczęcie budowy. Obecnie stan zaawansowania odcinka wynosi 87 proc. Podobnie jest u sąsiadów (Łukowisko-Swory). Co ciekawe, takich problemów nie było na końcu trasy (Swory-Biała Podlaska). Wykonawca skończył pracę latem, a od tego czasu droga stoi pusta czekając na „podłączenie”. Drogowcy postanowili bowiem, że otworzą ją wraz z poprzednimi odcinkami.

Ważna „autostarda” na Pomorzu

Przed świętami otwarto dwa odcinki drogi S6 z Sianowa (okolice Koszalina) do Słupska. Do ukończenia całej „szóstki” brakuje 62,3 km między Słupskiem a Bożympolem Wielkim. To trasa budowa od kilku lat, która – według wstępnych szacunków GDDKiA – ma zostać uruchomiona w kwietniu 2026 roku.

Stopień zaawansowania na czterech odcinkach wynosi od 83 do 85 proc., co oznacza, że wszyscy wykonawcy pracują mniej więcej w tym samym tempie. Po otwarciu „szóstą” przejdziemy ze Szczecina do Trójmiasta, a z portów w Gdańsku i Gdyni będzie wygodna trasa dla tirów do zachodniej granicy.

„Dzięki oddaniu do ruchu czterech odcinków drogi ekspresowej S6 od Słupska do Bożepola Wielkiego – będziemy mogli pojechać wzdłuż wybrzeża Bałtyku wygodną i nowoczesną trasą szybkiego ruchu o długości ponad 300 km" - podaje GDDKiA.

Via Carpatia z nowymi odcinkami

Rzutem na taśmę, 31 grudnia otwarto dziewięciokilometrowy odcinek S19 od węzła Kuźnica do węzła Sokółka Północ. To część drogi Via Carpatia, która realizowana jest jednoczenie niemal na całej długości. Kluczowa trasa dla wschodu kraju łączy Rzeszów, Lublin i Białystok, a faktycznie ciągnie się od granicy ze Słowacją do granicy z Białorusią jako część europejskiego szlaku Via Carpatia.

Trasa zyskała na znaczeniu po inwazji Rosji na Ukrainę, ponieważ umożliwi szybsze ruchy wojska na wschodzie kraju. Od tego czasu ogłoszono kilka przetargów kolejne odcinki. Niektóre z nich zostaną wkrótce oddane do użytku.

W 2026 roku uruchomione zostaną kolejne odcinki:

Krynice - Dobrzyniewo - Białystok Zachód (10,2 km),

Deniski - Haćki (6,5 km)

Boćki - Malewice (15,9 km)

Malewice - Chlebczyn (25,1 km).

Pierwszy ze wspomnianych odcinków to zachodnia obwodnica Białegostoku. Zgodnie z kontraktem miała być gotowa jeszcze w 2024 roku, ale w sądzie wylądowała decyzja środowiskowa, co opóźniło prace. Następne fragmenty znajdują się na południe od stolicy Podlasia. Połączone z istniejącym odcinkiem w okolicach Bielska Podlaskiego utworzą długi na ok. 70 km i nieprzerwany fragment trasy S19.

/> />

W najbliższych miesiącach drogowcy uzupełnią też odcinki S19, które obecnie są jednojezdniowe. Chodzi o obwodnicę Kocka (7,8 km) oraz Rzeszowa (13,9 km).

Lista dróg ekspresowych. Gdzie pojedziemy?

W lipcu otwarty zostanie kolejny fragment drogi S11 (Bobolice-Szczecinek). To aż 22 km trasy, dzięki której uda się połączyć Szczecinek z Koszalinem. Jesienią otwarty ma zostać ostatni odcinek wschodniej obwodnicy Krakowa (Mistrzejowice - Grębałów) o długości 3,5 km. Tym samym dawna stolica będzie miała pełną obwodnicę jako drugie miasto w Polsce po Łodzi.

Na przełomie stycznia i lutego drogowcy planują uruchomienie krótkiego odcinka S1 (Bieruń-Oświęcim, 2,7 km). To przedostatni fragment „jedynki” będącej ważną trasą dla Metropolii Śląskiej. Jak ustaliliśmy, GDDKiA potrzebuje kilku dni, by namalować pasy ruchu i odda drogę do użytku. Prace na poboczach i na moście będą toczyć się jeszcze przed kolejne miesiące. Do ukończenia całej drogi brakuje jedynie fragmentu Mysłowice – Bieruń (ok. 10 km). Budowa trwa, jednak zaawansowanie wynosi dopiero 35 proc. Kierowcy przejadą tędy w 2027 roku.