Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad złożyła wnioski o wydanie decyzji środowiskowych dla drogi ekspresowej S5 z Ostródy do Grudziądza. Jako, że trasa przebiega przez dwa województwa wnioski trafiły do właściwych dla danej części inwestycji Regionalnych Dyrektorów Ochrony Środowiska (RDOŚ), czyli w tym przypadku RDOŚ w Olsztynie i RDOŚ w Bydgoszczy.

Decyzje środowiskowe mają kluczowe znacznie dla inwestycji, ponieważ określają przebieg trasy i w jaki sposób będzie można ją realizować z dbałością o przyrodę, krajobraz i bezpieczeństwo okolicznych mieszkańców.

Dzięki nowej trasie, która połączy drogę ekspresową S7 (Ostróda) z autostradą A1 (Grudziądz), powstanie korytarz transportowy wschód-zachód i tym samym strategiczne połączenie głównych ośrodków gospodarczych regionu. Przewidywalny koszt budowy S5 wynosi łącznie 6,8 mld zł. Przy sprawnym uzyskaniu DŚU i wyłonieniu wykonawców inwestycji drogą planowo pojedziemy w 2033 r.

Preferowany przebieg trasy w woj. kujawsko-pomorskim

Dla odcinka w woj. kujawsko-pomorskim GDDKiA jako preferowany zgłosiła wariant W1A, który zakłada budowę 39 km dwujezdniowej drogi ekspresowej S5 z dwoma pasami ruchu w obie strony i węzłami Sarnowo (połączenie S5 i A1), Radzyń Chełmiński i Świecie nad Osą.

Na tym odcinku powstaną 42 obiekty inżynierskie, w tym 26 wiaduktów i mostów drogowych oraz 16 wiaduktów i mostów drogowych z funkcją ekologiczną. Ponadto powstaną też 42 przepusty i przejścia dla zwierząt małych. Dodatkowo w pobliżu węzła Radzyń Chełmiński planowana jest budowa Obwodu Utrzymania Drogi oraz pary Miejsc Obsługi Podróżnych niedaleko m. Dębieniec.

Preferowany przebieg trasy w woj. warmińsko-mazurskim

Na Warmii i Mazurach GDDKiA wskazała na wariant W4. W ramach tego projektu ma powstać 48,5 km nowej drogi ekspresowej S5 o przekroju 2×2. W planach jest wybudowanie czterech węzłów drogowych: Mierzyn, Biskupiec, Iława Południe i Franciszkowo.

Na trasie przewidziano aż 118 obiektów inżynierskich, w tym 39 wiaduktów (jeden z funkcją przejścia dla zwierząt), trzy mosty z funkcją przejścia dla zwierząt, 15 samodzielnych przejść dla zwierząt średnich lub dużych oraz 76 przepustów (46 z funkcją przejścia dla zwierząt).