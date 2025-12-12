„Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa informuje, że dziś, tj. 12 grudnia doszło do podpisania aktu notarialnego, dotyczącego odkupu nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Zabłotnia przez KOWR, od jej dotychczasowego właściciela, Pana Piotra Wielgomasa. (...) Dziś doszło do odzyskania działki za cenę jej zakupu, tj. za kwotę 22 760 000,00 złotych. Podpisanie aktu notarialnego kończy proces odkupu nieruchomości i umożliwia ponowne włączenie jej do Zasobu Własności Rolnej Skarbu Państwa – bez dopłat, zamiany i żadnych innych zobowiązań” - przekazał w komunikacie KOWR.

Afera z działką w Zabłotni

27 października Wirtualna Polska poinformowała, że w 2023 r., niedługo przed oddaniem władzy przez PiS, ministerstwo rolnictwa wydało zgodę na sprzedaż przez KOWR wiceprezesowi firmy Dawtona Piotrowi Wielgomasowi działki o powierzchni 160 ha, przez którą ma przebiegać linia kolei dużej prędkości z Warszawy do lotniska CPK.

W drugiej połowie listopada prezes CPK Filip Czernicki pytany, kiedy działka trafi do CPK, ocenił, że wydarzy się to kilka tygodni po tym, jak KOWR podpisze akt notarialny ws. odkupu działki.