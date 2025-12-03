Prace przy Centralnym Porcie Komunikacyjnym nabierają tempa. Na razie w terenie dzieje się niewiele, za to sporo, jeżeli chodzi o konkretne przetargi i podpisywanie umów z kontrahentami. W całym 2025 roku spółka zapowiedziała ogłoszenie postępowań o wartości ok. 30 miliardów złotych. Wśród nich znajdują się także te mniejsze pod względem kosztów za to spore, jeżeli chodzi o kubaturę. Właśnie ogłoszono wyniki przetargu na zaprojektowanie parkingu wielopoziomowego.

Parkingi przed CPK. Zmieszczą 5,3 tys. samochodów

W przetargu wzięło udział siedem podmiotów. Wybrano pracownię AKE Studio, która przygotuje kilka wariantów na parking wielopoziomowy. W ramach zamówienia przygotuje także projekty koncepcyjne, budowlane i techniczne. „CPK podpisał z nią umowę o wartości ponad 10 mln zł brutto, z czego na prace w zakresie podstawowym przeznaczonych jest prawie 5,5 mln zł brutto” - podała spółka w komunikacie. Wspomniana pracownia podpisała także inne umowy, na projektowanie Data Center oraz obiektów administracyjnych m.in. dla służb meteorologicznych.

„Parking wielopoziomowy będzie gotowy wraz innymi inwestycjami towarzyszącymi, w momencie uruchomienia Lotniska CPK w 2032 roku. Informacja o zakończeniu prac nad fazą projektową jest niepubliczna i dlatego nie może zostać ujawniona” - odpowiada spółka CPK na pytanie o termin zakończenia prac.

Zgodnie z ogłoszeniem, powstanie naziemny parking wielopoziomowy dla 5,3 tys. samochodów, który będzie przeznaczony dla pasażerów, gości, a także personelu lotniska. Znajdzie się tuż przy terminalu. Podzielono go na następujące strefy:

krótkoterminowa

długoterminowa

VIP (na poziomie +1)

odbioru pasażerów

dla klientów (z umowami na wyłączność).

wynajmu samochodów.

Na parkingu mają znaleźć się miejsca dla osób z niepełnosprawnością, a także stanowiska z ładowarkami dla samochodów elektrycznych. Parking ma być w części zautomatyzowany, wyposażony m.in. w systemy zarządzania ruchem i dostępem.

Jaki dojazd do CPK?

Wokół lotniska powstanie ponad 90 km dróg. Najważniejszą, włączoną w szeroko rozumiany projekt CPK, będzie trasa od węzła Baranów na autostradzie A2, po wschodniej stronie lotniska, do węzła CPK Wschód. Umożliwi ona bezpośredni dojazd do terminala i powstanie w pierwszej kolejności. Jej budowa ma zacząć się w 2028 roku.

Następnie zbudowana zostanie Wschodnia Obwodnica Lotniska, łącząca węzeł CPK Wschód z planowaną w kolejnym etapie obwodnicą północną na wysokości miejscowości Kaski Centralne. W kolejnym etapie powstanie również obwodnica północna i zachodnia zamykając ring wokół lotniska.