LOT może przejąć Smartwings

LOT - jak podkreślił „DGP” - jest najpoważniejszym kandydatem do przejęcia linii Smartwings, których głównym właścicielem jest czeski miliarder Jiri Simane.

Reklama

„Wprawdzie są nimi też zainteresowane niemieckie linie Discovery i turecko-niemieckie SunExpress, ale Bruksela najpewniej nie zgodzi się, by te podmioty kupiły czeską spółkę, bo w praktyce oznaczałoby to duże umocnienie Lufthansy. W ostatnich tygodniach przyspieszyły negocjacje w sprawie zakupu czeskiego przewoźnika przez LOT” - czytamy w artykule, w którym zaznaczono też, że Ministerstwo Infrastruktury i LOT nie komentują oficjalnie rozmów w tej sprawie.

Według źródeł „DGP” resort liczy, że transakcję uda się potwierdzić przed końcem roku, z kolei LOT obecnie czeka na ostateczną decyzję Czechów.