Z szacunków AirAdvisor wynika, że w 2024 roku nawet 29 milionów pasażerów na całym świecie musiało spędzić co najmniej jedną noc na lub w pobliżu lotniska - płacąc za hotel, jedzenie i inne podstawowe potrzeby. W najnowszym badaniu AirAdvisor porównało koszty podstawowych wydatków, które uwięziony na lotnisku pasażer będzie musiał ponieść, aby przetrwać stresujący czas oczekiwania na opóźniony odlot.

AirAdvisor przyjrzało się cenom jedzenia w fast foodzie, kawy, butelki wody, przejazdu transportem publicznym do centrum miasta, noclegu w pobliskim hotelu trzygwiazdkowym oraz zakupu szczoteczki do zębów.

Wyniki badania pokazują, że różnice są ogromne. Dzień spędzony na nowojorskim lotnisku JFK może kosztować prawie 282 euro, podczas gdy koszty spędzania doby na lotnisku Indiry Gandhi w Delhi, to zaledwie 22 euro. To oznacza, że różnica pomiędzy tymi lotniskami była aż trzynastokrotna.

„Na niektórych lotniskach podstawowe wydatki kosztują mniej niż bilet do kina, na innych - dorównują cenie weekendowego wyjazdu.” - mówi Anton Radchenko, dyrektor generalny AirAdvisor.

Najdrożej są na lotniskach w USA

Jak pokazują wyniki porównań AirAdvisor, najbardziej kosztowne jest utknięcie na lotnisku JFK w Nowym Jorku, gdzie doba oczekiwania na odlot może kosztować pasażera ponad 281 euro. W tej kwocie największy udział ma koszt hotelu 250 euro. Jeden posiłek w barze szybkiej obsługi to 11 euro, koszt jednej kawy przekracza 4 euro. Na drugim miejscu najdroższych lotnisk znalazło się lotnisko w Los Angeles, gdzie szacunkowy koszt doby oczekiwania na odlot to ponad 223 euro.

TOP 10 najdroższych lotnisk, na których można utknąć Poz. Port lotniczy Kraj Koszt doby oczekiwania na odlot 1. Nowy Jork (JFK) USA 281,75 € 2. Los Angeles (LAX) USA 223,65 € 3. Zurych (ZRH) Szwajcaria 168,60 € 4. Sydney (SYD) Australia 167,10 € 5. Madryt (MAD) Hiszpania 167,05 € 6. Paryż Charles de Gaulle (CDG) Francja 163,30 € 7. Oslo (OSL) Norwegia 135,35 € 8. Londyn Heathrow (LHR) Wielka Brytania 134,80 € 9. Dubaj (DXB) Zjednoczone Emiraty Arabskie 114,60 € 10. Hongkong (HKG) Chiny 113,00 €

Najtańsze lotniska dla oczekujących na opóźniony odlot

Na drugim krańcu zestawienia AirAdvisor znalazło się lotnisko Indiry Gandhi w Delhi. W Indiach doba oczekiwania na opóźniony odlot kosztuje nieco ponad 21 euro. Prawie dwukrotnie więcej, bo ponad 39 euro, trzeba będzie zapłacić w Bangkoku w Tajlandia i w Pekinie w porcie lotniczym Daxing w Chiny, gdzie doba oczekiwania na odlot kosztować może co najmniej 41 euro.