Dla kogo sanatorium na NFZ?
Wyjazd do sanatorium na NFZ przysługuje osobom, które posiadają skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostały zakwalifikowane do leczenia uzdrowiskowego. NFZ finansuje leczenie i zabiegi, natomiast pacjent pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. Zasada ta nie zmienia się również w 2026 roku.
Od kiedy obowiązują nowe ceny wyjazdu do sanatorium z NFZ?
Nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ będą obowiązywać od 1 maja do 30 września 2026 roku. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia i zależy od rodzaju pokoju, liczby osób oraz standardu zakwaterowania.
Kto płaci za pobyt w sanatorium?
Pacjent opłaca zakwaterowanie, wyżywienie. NFZ pokrywa leczenie, zabiegi wynikające z choroby podstawowej.
Stawka dzienna różni się w zależności od tego, czy pokój jest jedno-, dwu- czy wieloosobowy oraz czy posiada pełny węzeł higieniczno-sanitarny lub jest częścią studia.
Nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ w 2026 roku
W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:
- 40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
- 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,
- 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
- 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,
- 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,
- 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,
- 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,
- 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,
- 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.
Ile zapłacisz za cały turnus 21 dni w sanatorium?
Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że:
- pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką będzie kosztował 858,90 zł,
- pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką wyniesie 573,30 zł.
Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:
- dojazd do uzdrowiska,
- opłata klimatyczna,
- koszty pobytu opiekuna,
- zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.
Kto nie zapłaci za pobyt w sanatorium 2026?
Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:
- osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,
- dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,
- ucząca się młodzież do 26. roku życia,
- dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.
Co zabrać do sanatorium?
Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne:
- dowód tożsamości,
- dokumentacja medyczna,
- leki przyjmowane na stałe,
- kosmetyki,
- ubrania codziennie i sportowe przeznaczone na zabiegi,
- bielizna osobista,
- odzież wierzchnia odpowiednia do spacerów przy różnej pogodzie,
- szlafrok,
- ręczniki,
- telefon i ładowarka.