Komu przysługuje sanatorium z NFZ?

Wyjazd do sanatorium na NFZ przysługuje osobom, które posiadają skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego i zostały zakwalifikowane do leczenia uzdrowiskowego. NFZ finansuje leczenie i zabiegi, natomiast pacjent pokrywa koszty noclegu i wyżywienia. Zasada ta nie zmienia się również w 2026 roku.

Od kiedy obowiązują nowe ceny wyjazdu do sanatorium z NFZ?

Nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ będą obowiązywać od 1 maja do 30 września 2026 roku. Wysokość opłat została określona w przepisach Ministra Zdrowia i zależy od rodzaju pokoju, liczby osób oraz standardu zakwaterowania.

Kto płaci za pobyt w sanatorium?

Pacjent opłaca zakwaterowanie, wyżywienie. NFZ pokrywa leczenie, zabiegi wynikające z choroby podstawowej.

Stawka dzienna różni się w zależności od tego, czy pokój jest jedno-, dwu- czy wieloosobowy oraz czy posiada pełny węzeł higieniczno-sanitarny lub jest częścią studia.

Nowe stawki za pobyt w sanatorium na NFZ w 2026 roku

W okresie od maja do września 2026 roku kuracjusze zapłacą za jeden dzień pobytu:

40,90 zł – pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

– pokój jednoosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, 37,40 zł – pokój jednoosobowy w studiu,

– pokój jednoosobowy w studiu, 33,20 zł – pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,

– pokój jednoosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, 27,30 zł – pokój dwuosobowy z łazienką,

– pokój dwuosobowy z łazienką, 24,90 zł – pokój dwuosobowy w studiu,

– pokój dwuosobowy w studiu, 19,50 zł – pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego,

– pokój dwuosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego, 14,80 zł – pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym,

– pokój wieloosobowy z pełnym węzłem higieniczno-sanitarnym, 13,60 zł – pokój wieloosobowy w studiu,

– pokój wieloosobowy w studiu, 11,90 zł – pokój wieloosobowy bez pełnego węzła higieniczno-sanitarnego.

Ile zapłacisz za cały turnus 21 dni w sanatorium?

Standardowy pobyt w sanatorium na NFZ trwa 21 dni. W praktyce oznacza to, że:

pobyt w pokoju jednoosobowym z łazienką będzie kosztował 858,90 zł ,

, pobyt w pokoju dwuosobowym z łazienką wyniesie 573,30 zł.

Do tych kwot trzeba doliczyć inne wydatki, które nie są refundowane, takie jak:

dojazd do uzdrowiska,

opłata klimatyczna,

koszty pobytu opiekuna,

zabiegi rehabilitacyjne niezwiązane z chorobą podstawową.

Kto nie zapłaci za pobyt w sanatorium 2026?

Nie wszyscy kuracjusze ponoszą koszty zakwaterowania i wyżywienia. Z opłat zwolnione są m.in.:

osoby zatrudnione przy produkcji wyrobów zawierających azbest, na podstawie odrębnych przepisów,

na podstawie odrębnych przepisów, dzieci i młodzież do ukończenia 18 lat,

ucząca się młodzież do 26. roku życia ,

, dzieci z niepełnosprawnością w stopniu znacznym, bez ograniczenia wieku.

Co zabrać do sanatorium?

Do wyjazdu do sanatorium należy się odpowiednio przygotować. Oto lista rzeczy, które będą potrzebne: