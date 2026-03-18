Łagodzenie sankcji na wenezuelski sektor naftowy

Według Bloomberga plan może być ogłoszony jeszcze w tym tygodniu i obejmować m.in. wydanie kolejnych licencji zezwalających zagranicznym firmom na działanie w Wenezueli bez naruszenia amerykańskich sankcji - przekazały osoby zaznajomione z tymi planami, które poprosiły o zachowanie anonimowości.

Największe udokumentowane złoża ropy naftowej na świecie

Po tym, jak na początku stycznia amerykańscy komandosi pojmali przywódcę Wenezueli Nicolasa Maduro i wywieźli go do USA, Waszyngton złagodził sankcje na wenezuelski sektor naftowy, a tymczasowy rząd w Caracas zliberalizował dostęp zagranicznych firm do bogatych złóż ropy. Wenezuela ma największe udokumentowane złoża ropy naftowej na świecie, ale zły stan infrastruktury nie pozwala obecnie na wykorzystanie tego potencjału.

W reakcji na prowadzoną od 28 lutego wojnę Izraela i USA przeciwko Iranowi Teheran wprowadził blokadę cieśniny Ormuz, przez którą transportuje się ok. 20 proc. światowej ropy naftowej. W konsekwencji wywołało to gwałtowny wzrost cen surowca na całym świecie.