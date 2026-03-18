Nowe przepisy przeciwpożarowe 2026 i surowe kary za blokowanie klatki schodowej

Od 2026 roku obowiązują zaostrzone przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego w budynkach wielorodzinnych, które w praktyce oznaczają znacznie większą odpowiedzialność mieszkańców za przestrzeń wspólną. Zmiany w prawie mają na celu ograniczenie sytuacji, w których klatka schodowa oraz korytarze są wykorzystywane jako miejsce do przechowywania prywatnych przedmiotów. Wprowadzone regulacje przewidują wysokie sankcje finansowe za naruszanie zasad dotyczących dróg ewakuacyjnych, co ma realnie wpłynąć na poprawę bezpieczeństwa w blokach i kamienicach.

Reklama

Nowe przepisy podkreślają, że droga ewakuacyjna musi pozostawać całkowicie drożna w każdej sytuacji, niezależnie od codziennego użytkowania budynku. Klatka schodowa jest kluczowym elementem systemu bezpieczeństwa, ponieważ to nią mieszkańcy opuszczają budynek w razie pożaru lub innego zagrożenia. Nawet pozornie niewielkie przedmioty pozostawione w tym miejscu mogą utrudnić ewakuację, szczególnie w warunkach zadymienia.

Dlaczego przechowywanie rzeczy na klatce schodowej w bloku jest zakazane?

Przechowywanie przedmiotów na klatce schodowej w budynku mieszkalnym jest niezgodne z zasadami bezpieczeństwa pożarowego, ponieważ przestrzeń ta stanowi część wspólną nieruchomości i pełni funkcję drogi ewakuacyjnej.Przepisy wymagają, aby przejścia, korytarze oraz schody były wolne od jakichkolwiek przeszkód, które mogłyby spowolnić opuszczanie budynku lub utrudnić dostęp służbom ratunkowym. Dotyczy to zarówno dużych gabarytów, jak i mniejszych przedmiotów pozostawianych na czas nieokreślony.

W praktyce oznacza tozakaz trzymania na klatce schodowej rowerów, wózków dziecięcych, mebli, kartonów czy sprzętu sezonowego. Choć wiele osób traktuje takie rozwiązanie jako wygodne, w świetle przepisów i regulaminów wspólnot mieszkaniowych może ono zostać uznane za naruszenie zasad użytkowania części wspólnych. W sytuacji zagrożenia nawet niewielka przeszkoda może mieć wpływ na tempo ewakuacji oraz skuteczność działań ratowniczych.

Kary za blokowanie drogi ewakuacyjnej w 2026 roku: mandat do 5000 zł i grzywna nawet do 30 tys. zł

Za naruszenie przepisów dotyczących bezpieczeństwa pożarowego grożą obecnie surowsze konsekwencje finansowe, które mogą być nakładane podczas kontroli straży pożarnej lub w toku postępowania sądowego. W przypadku stwierdzenia blokowania drogi ewakuacyjnej możliwe jest nałożenie mandatu, którego wysokość może sięgać kilku tysięcy złotych, a w określonych sytuacjach również zastosowanie wyższych sankcji wynikających z przepisów wykroczeniowych.

Jeżeli sprawa trafi do sądu, grzywna może wynieść nawet 30 tysięcy złotych, co stanowi znaczące obciążenie finansowe dla mieszkańca. Warto pamiętać, że mandat i grzywna to różne formy odpowiedzialności prawnej, a odmowa przyjęcia mandatu nie oznacza uniknięcia konsekwencji. Sprawa może wówczas zostać skierowana do postępowania sądowego, które rozstrzyga o ostatecznej wysokości kary.

Tych rzeczy nie wolno trzymać w mieszkaniu i piwnicy w 2026 roku

Szczególne zagrożenie w budynkach mieszkalnych stanowi przechowywanie materiałów łatwopalnych, takich jak benzyna, rozpuszczalniki, farby czy lakiery, których opary mogą tworzyć mieszaniny wybuchowe. W zamkniętych przestrzeniach, takich jak piwnice czy korytarze, ryzyko zapłonu znacząco wzrasta, zwłaszcza w przypadku kontaktu z wysoką temperaturą lub iskrą. Z tego względu przepisy przeciwpożarowe ograniczają możliwość przechowywania takich substancji w budynkach mieszkalnych.

Podobne ograniczenia dotyczą butli gazowych propan-butan, szczególnie w budynkach wyposażonych w instalację gazową z sieci. Ich przechowywanie w piwnicach, garażach podziemnych lub na klatkach schodowych jest niedozwolone, ponieważ gaz może gromadzić się przy podłodze i stwarzać ryzyko wybuchu. Przestrzeganie tych zasad jest kluczowe dla zapewnienia bezpieczeństwa mieszkańców.