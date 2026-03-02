Koniec z bezkarnością? Kościół sięga po grzywny

Do tej pory system kar w Kościele opierał się głównie na sankcjach duchowych, takich jak upomnienia, suspensa (zakaz sprawowania sakramentów) czy wydalenie ze stanu duchownego. Nowelizacja Kodeksu Prawa Kanonicznego, zainicjowana jeszcze przez papieża Franciszka, przywraca jednak wymiar finansowy kary. Ma to być sposób na skuteczniejszą walkę z nadużyciami władzy, korupcją czy przestępstwami obyczajowymi.

Ile wynosi kara? Rekordowe kwoty uzależnione od pensji minimalnej

Wysokość kar nie jest przypadkowa - została ściśle powiązana z obowiązującą w Polsce płacą minimalną. Dzięki temu grzywny będą automatycznie rosły wraz z inflacją i ustawowymi podwyżkami wynagrodzeń.

Minimalna grzywna: Nie może być niższa niż połowa aktualnego minimalnego wynagrodzenia brutto (obecnie to ponad 2 400 zł).

Maksymalna grzywna: Może wynieść aż 20-krotność płacy minimalnej, co w 2026 roku oznacza kwotę przekraczającą 96 000 zł.

Utrata pensji: Poza jednorazową grzywną, dekret dopuszcza pozbawienie ukaranej osoby całości lub części stałego wynagrodzenia kościelnego.

Za co można zostać ukaranym? Katalog przestępstw kanonicznych

Nowe sankcje finansowe mogą zostać nałożone za szereg naruszeń prawa kościelnego popełnionych podczas pełnienia obowiązków. Wśród nich wymienia się:

nadużycia finansowe i korupcję w strukturach kościelnych,

bezprawne przejmowanie majątku parafialnego,

przestępstwa przeciwko sakramentom (np. naruszenie tajemnicy spowiedzi),

poważne wykroczenia natury moralnej i etycznej.

Czy ukarany zostanie bez grosza przy duszy?

Przepisy przewidują bezpiecznik socjalny. Kara finansowa nie może pozbawić duchownego czy świeckiego środków niezbędnych do "godziwego utrzymania". W praktyce oznacza to, że przy nakładaniu sankcji Kościół musi respektować kwotę wolną od zajęcia, wzorowaną na polskim prawie komorniczym.

Gdzie trafią pieniądze z grzywien?

Co ciekawe, środki z nałożonych kar nie muszą trafiać do budżetu danej diecezji. Organ wymierzający karę (np. biskup) sam wskazuje cel kościelny, na który ukarany musi wpłacić pieniądze. Mogą to być fundusze charytatywne (jak Caritas), fundusze wspierające ofiary nadużyć lub inne zadania duszpasterskie.

Świeccy pracownicy też zapłacą?

To jedna z najważniejszych zmian - dekret obejmuje każdego, kto pełni "urząd lub funkcję w Kościele". Oznacza to, że za błędy i przestępstwa kanoniczne odpowiedzieć finansowo mogą także pracownicy kurii, katecheci czy zarządcy nieruchomości kościelnych, o ile ich działanie narusza prawo kanoniczne.

Nowe kary w Kościele od 1 marca 2026 - podsumowanie najważniejszych informacji

Od 1 marca 2026 roku w polskim Kościele katolickim obowiązują nowe, rygorystyczne przepisy karne, które wprowadzają dotkliwe sankcje finansowe za łamanie prawa kanonicznego. Zmiany te są efektem dostosowania lokalnych regulacji do ogólnoświatowej reformy Kodeksu Prawa Kanonicznego zainicjowanej przez papieża Franciszka. Najbardziej uderzającą nowością jest możliwość nałożenia grzywny, której maksymalna wysokość może sięgać nawet 96 tys. zł. Kwota ta nie jest przypadkowa, lecz wynika z powiązania kar z aktualną wysokością minimalnego wynagrodzenia w Polsce, co ma zapewnić ich realną dolegliwość. Nowy taryfikator kar uderza przede wszystkim w nadużycia, które dotychczas były karane głównie środkami duchowymi, takimi jak nagany czy zawieszenie w czynnościach. Obecnie duchowni, a w określonych sytuacjach także osoby świeckie pełniące funkcje w strukturach kościelnych, mogą zostać pociągnięci do odpowiedzialności finansowej za przestępstwa przeciwko majątkowi kościelnemu, niegospodarność, nadużycia władzy czy poważne zaniedbania w sprawowaniu opieki duszpasterskiej. Wprowadzenie tak wysokich stawek ma na celu nie tylko ukaranie sprawcy, ale przede wszystkim wymuszenie większej transparentności w zarządzaniu finansami parafialnymi i diecezjalnymi oraz skuteczne zwalczanie patologii wewnątrz instytucji.

W praktyce oznacza to, że biskup lub odpowiedni trybunał dysponuje teraz narzędziem, które pozwala nałożyć karę pieniężną obok tradycyjnych sankcji kanonicznych, takich jak suspensa czy ekskomunika. Środki pozyskane z tych grzywien mają być najczęściej przeznaczane na cele charytatywne lub fundusz wsparcia ofiar nadużyć. Eksperci podkreślają, że rok 2026 stanowi przełom w polskim prawie kościelnym, ponieważ po raz pierwszy w tak jasny i surowy sposób sformułowano finansowe konsekwencje za działania godzące w dobro wspólnoty wiernych.

Najczęściej zadawane pytania o nowe kary w Kościele katolickim (FAQ)

