14 miliardów na rakiety made in Poland

Wartość nowego kontraktu to około 14 miliardów złotych brutto. Umowa została zawarta pomiędzy Skarbem Państwa – Agencją Uzbrojenia a konsorcjum, którego liderem jest spółka joint venture Hanwha WB Advanced System, współtworzona przez polskie WB Electronics oraz południowokoreańską Hanwha Aerospace.

Produkcja rakiet CGR-080 w Polsce ma rozpocząć się w 2030 roku, a pierwsze dostawy do Sił Zbrojnych RP zaplanowano na ten sam rok. Kontrakt obejmuje ponad 10 tysięcy sztuk precyzyjnej amunicji, co znacząco zwiększy zdolności obronne kraju.

Fabryka w Lubuskiem: setki miejsc pracy i nowoczesna technologia

Nowy zakład produkcyjny powstanie w rejonie Gorzowa Wielkopolskiego, w województwie lubuskim. Inwestycja ma przynieść setki miejsc pracy oraz dostęp do unikalnych na skalę światową zdolności technologicznych, związanych z precyzyjną amunicją rakietową.

„To historyczny moment – po raz pierwszy w III RP rakiety będą produkowane na naszym terytorium. To bardzo ważny sygnał dla wszystkich, którzy chcieliby podnieść rękę na nasz kraj” – podkreślał sekretarz stanu w MON Paweł Bejda.

Transfer technologii z Korei Południowej już się rozpoczął

Jednym z kluczowych elementów umowy jest realny transfer technologii, przekazywany przez południowokoreańską firmę Hanwha Aerospace. Wspólna produkcja z WB Group to nie tylko montaż, ale pełnowartościowe partnerstwo technologiczne, obejmujące także produkcję startowych kontenerów rakietowych. Ich wytwarzanie ruszy już w 2026 roku.

Prezes Grupy WB, Piotr Wojciechowski, podkreślił, że lokalna produkcja będzie odbywała się przy bardzo dużym stopniu polonizacji, a współpraca z koreańskimi specjalistami przebiega wzorowo. – „To przemysłowo-techniczne przedsięwzięcie na najwyższym poziomie” – zaznaczył.

Homar-K: z importu do lokalnej potęgi rakietowej

Program Homar-K rozwija się dynamicznie od 2022 roku. W ramach pierwszej umowy Polska pozyskała 218 modułów wyrzutni rakietowych. Kolejny kontrakt z 2024 roku obejmował 72 moduły i rozpoczęcie procesu lokalnej integracji systemu. Teraz przyszedł czas na najważniejszy krok – produkcję amunicji w Polsce.

Zestawy Homar-K bazują na południowokoreańskim systemie K239 Chunmoo, przystosowanym do polskich warunków. System składa się z dwóch zasobników rakietowych, które mogą przenosić sześć rakiet o zasięgu 80 km lub jedną rakietę taktyczną o zasięgu 290 km. W planach jest również integracja z nowymi typami amunicji o jeszcze większych możliwościach.