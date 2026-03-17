Raport inspektora generalnego Pentagonu (DoD IG) powstał na bazie anonimowych donosów i opisuje szokujące zachowanie emerytowanego już generała Antonio Aguto. Jego treść znajduje się na oficjalnej stronie Biura Inspektora Generalnego Departamentu Obrony (Department of Defense Office of Inspector General) - w sekcji raportów kontrolnych ("Report of Investigation: MG Antonio A. Aguto Jr.", nr DODIG-2026-067).

Pijany generał i tajne dokumenty zgubione w pociągu w Polsce. Ujawnili wyniki śledztwa

Sprawa dotyczy wizyty generała Antonio Aguto w Kijowie w maju 2024 roku. Według raportu, podczas jednej z kolacji dowódca wypił dwie półlitrowe butelki gruzińskiej czaczy o zawartości 40-50 proc. alkoholu i był nietrzeźwy jeszcze następnego dnia, podczas spotkań służbowych, w tym z sekretarzem stanu USA Antonym Blinkenem.

Raport ujawnił, że w tym stanie dowódca upadł na ziemię co najmniej trzy razy, nabawiając się wstrząsu mózgu. Co więcej, podczas powrotu z Kijowa do bazy w niemieckim Wiesbaden, gdzie mieściła się siedziba SAG-U, zespół generała zostawił w pociągu w Polsce zapakowane w cylindryczne opakowanie wojskowe mapy opatrzone klauzulą "tajne". Mapy zostały odnalezione dzień później, najwyraźniej nietknięte.

Śledczy zaznaczyli, że choć to nie sam generał Aguto osobiście zostawił tubę w wagonie, to jako główny dowódca misji wziął na siebie pełną odpowiedzialność za to zdarzenie. Generał miał też tłumaczyć, że otrzymał ustną zgodę od dowódcy US Army Europe na wypicie więcej niż przepisowych dwóch porcji alkoholu ze względu na "kulturowe znaczenie" picia alkoholu podczas uroczystych kolacji.

Jednostka SAG-U, którą kierował wówczas oficer, od momentu założenia w 2022 roku odgrywała czołową rolę w koordynacji oraz dostarczaniu zachodniego sprzętu na ukraiński front. Zgodnie z decyzjami podjętymi podczas szczytu w Waszyngtonie w 2024 roku, misja ta została oficjalnie przejęta przez struktury samego NATO. Miesiąc później zmagający się z oskarżeniami generał Antonio Aguto przeszedł w stan spoczynku.