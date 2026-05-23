Komu państwo dopłaci do kredytu mieszkaniowego? Wystarczy spełnić kilka warunków

Beata Jasina-Wojtalak
dzisiaj, 16:00
Mieszkanie bez wkładu własnego - jakie warunki trzeba spełnić?
Własne mieszkanie bywa poza zasięgiem wielu rodzin nie ze względu na wysokość rat kredytu, ale konieczność zgromadzenia wkładu własnego. Przynajmniej część osób może skorzystać z rządowego programu. Państwo aż do 2030 roku oferuje dopłaty w ramach programu „Mieszkanie bez wkładu własnego”.

Nie zawsze brak zdolności kredytowej jest jedyną przeszkodą na drodze do kupna własnego mieszkania. Nawet odpowiednie zarobki, które w przyszłości pozwoliłyby na spłatę zadłużenia wobec banku nie wystarczą, by wziąć kredyt hipoteczny. Wymagany jest także wkład własny, który wynosi co najmniej 10 proc. wartości mieszkania, jednak im większy wkład własny, tym tańszy kredyt.

Mieszkanie bez wkładu własnego - warunki programu

Rządowy program „Mieszkanie bez wkładu własnego” umożliwia zaciągnięcie kredytu hipotecznego i zakup nieruchomości bez konieczności posiadania wkładu własnego. Program nie jest skierowany do osób o najniższych zarobkach, ale do tych, którzy posiadają zdolność kredytową, a na przeszkodzie w zakupie mieszkania stoi właśnie brak środków na wkład własny.

Rodzinny kredyt mieszkaniowy pozwala na zakup mieszkania (lub budowę domu) i pokrywa 100 proc. jego wartości. Jest udzielany na analogicznych zasadach jak kredyt z wkładem własnym - państwo udziela gwarancji do kwoty 200 tys. zł i 20–30 proc. wartości inwestycji. Kredyt udzielany jest na minimum 15 lat, lista banków, które udzielają kredytów w ramach programu jest dostępna na stronie BGK.

Oprócz możliwości zaciągnięcia kredytu mieszkaniowego bez wkładu własnego, beneficjenci rządowego programu otrzymują także dopłaty od państwa:

  • 20 tys. zł po urodzeniu drugiego dziecka,
  • 60 tys. zł. po urodzeniu trzeciego i kolejnego dziecka.

Suma dopłat nie może przekroczyć wysokości pozostałego do spłaty zobowiązania.

Kto dostanie rodzinny kredyt mieszkaniowy?

Mieszkanie bez wkładu własnego mogą zakupić zarówno małżeństwa, jak i rodziny wielodzietne czy single. Warunkiem jest to, by osoba taka posiadała zdolność kredytową jednak nie miała środków na wymagany przez banki wkład własny.

Istotnym warunkiem jest też nieposiadanie własnego mieszkania - wyjątkiem są rodziny z co najmniej dwójką dzieci, tutaj jednak obowiązują limity metrażowe. By wziąć udział w programie i uzyskać rodzinny kredyt mieszkaniowy można być właścicielem:

  • mieszkania o pow. nieprzekraczającej 50m2 (dla rodzin z dwojgiem dzieci),
  • mieszkania o pow. nieprzekraczającej 75m2 (dla rodzin z trojgiem dzieci),
  • mieszkania o pow. nieprzekraczającej 90m2 (dla rodzin z czworgiem dzieci).

Limity metrażu nie obowiązują rodziny z pięciorgiem i większą liczbą dzieci.

Do kiedy można wziąć kredyt bez wkładu własnego?

Wiadomo, że program „Mieszkanie bez wkładu własnego” będzie obowiązywał do 31 grudnia 2030 r.

Podstawa prawa

Ustawa z dnia 1 października 2021 r. o rodzinnym kredycie mieszkaniowym i bezpiecznym kredycie 2%

