W badaniu, opublikowanym na stronie WP, spytano respondentów o to, jaki scenariusz zakończenia wojny w Ukrainie w 2026 roku uważają za najbardziej prawdopodobny.

Większość wierzy w scenariusz stagnacji

Jak czytamy, z sondażu wynika, że polskie społeczeństwo „najbardziej wierzy w scenariusz stagnacji”. Ponad połowa badanych - 51,6 proc. - uważa, że najbardziej prawdopodobnym rozwojem wypadków w 2026 roku będzie długotrwałe zamrożenie konfliktu. „Oznacza to, że co drugi badany spodziewa się sytuacji, w której działania wojenne ustaną lub osłabną, ale bez politycznego rozwiązania sporu” - podano.

W trwały pokój wierzy mniej niż co piąty badany

Na porozumienie pokojowe jako wiodący scenariusz wskazało 17,2 proc. badanych. Jeszcze mniejszy odsetek wierzy w wygraną jednej ze stron konfliktu. Według 9 proc. respondentów najbardziej prawdopodobne jest zwycięstwo Rosji, a zdaniem 3,7 proc. - zwycięstwo Ukrainy.

Jak wskazano, sytuacja na froncie jest dla wielu obserwatorów na tyle niejasna, że druga co do wielkości grupa respondentów nie potrafi przewidzieć przyszłości wojny - odpowiedź „nie wiem/trudno powiedzieć” wybrało 18,5 proc. ankietowanych.

Sondaż został przeprowadzony przez instytut United Surveys by IBRiS na zlecenie Wirtualnej Polski. Badanie zrealizowano w dniach 19–21 grudnia 2025 roku metodą mieszaną CATI (wywiady telefoniczne) oraz CAWI (ankiety internetowe) na próbie 1000 osób.