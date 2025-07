Do niedawna przez Bobolice przebiegały dwie drogi krajowe. Od końca września 2023 roku kierowcy jadący DK11 mogą już ominąć Bobolice dzięki nowej drodze ekspresowej S11. Jednak przez miasto nadal przebiega DK25, oraz do miejscowości dochodzą jeszcze dwie drogi wojewódzkie. W efekcie, zwłaszcza w okresie wzmożonego ruchu wakacyjnego, w mieście tworzą się długie zatory. Teraz i ten problem zniknie, bo krajowa droga nr 25 będzie wyprowadzona poza miasto.

Jest wykonawca obwodnicy Bobolic

Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad wybrała właśnie najkorzystniejszą ofertę firmy Intercor w przetargu na realizację obwodnicy Bobolic w ciągu DK25. Oferta zwycięzcy opiewa na kwotę 38 mln zł.

Pozostali oferenci mają 10 dni na złożenie odwołań do Krajowej Izby Odwoławczej. Jeżeli nie będzie opóźnień zakończenie inwestycji planowane jest na 2028 r.

1,1 km, które zmieni wiele

Nowa obwodnica Bobolic ma mieć zaledwie długość 1,1 km, jednak dla kierowców jadących od Bydgoszczy przez Człuchów i Biały Bór to będzie doskonały skrót do S11. Teraz ruch na tej trasie nadal prowadzony jest jeszcze przez miasto.

W obecnym układzie drogowym kierowcy jadący DK25, aby wjechać na nową S11 i kontynuować podróż na północ w kierunku Koszalina, muszą nie tylko przejechać przez miasto ale jeszcze cofać się na południe, aby dostać się do węzła Bobolice. Nowa trasa skróci dojazd z DK25 do S11 z obecnych 2,3 km przez Bobolice do 1,1 km obwodnicą poza miastem.

Zakres kontraktu

Inwestycja będzie realizowana w formule projektuj i buduj. Wykonawca, którym najprawdopodobniej zostanie firma Intercor, będzie miał 13 miesięcy na prace projektowe i uzyskanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej (ZRID). Inwestor przewiduje, że prace budowlane potrwają 15 miesięcy, z wyłączeniem okresów zimowych (od 16 grudnia do 15 marca).

Przebieg nowej obwodnicy Bobolic

Obwodnica będzie poprowadzona w śladzie rozebranej w 1945 roku linii kolejowej. Nowa trasa rozpocznie się w rejonie obecnego skrzyżowania DK25 z ul. Polną. W planach inwestycji jest wybudowanie ronda na wjeździe do Bobolic, od strony Białego Boru. Od tego miejsca trasa będzie biegła w kierunku południowo-zachodnim przez dolinę rzeki Chociel, gdzie powstanie most na rzece oraz przepust na rowie melioracyjnym.

Zakończeniem obwodnicy będzie rondo, które powstanie na połączeniu układu drogowego węzła Bobolice z obecną DK11.

Wzdłuż całej obwodnicy powstanie ścieżka pieszo-rowerowa o szerokości 3 m i nawierzchni bitumicznej.

Rozbudowa drogi krajowej DK25

GDDKiA przypomina, że także na innych odcinkach DK25 w woj. zachodniopomorskim trwają prace rozbudowy.

Od stycznia tego roku przygotowywana jest dokumentacja projektowa dla rozbudowy odcinków DK25 od Bobolic do Białego Boru. Prace obejmą całkowitą przebudowę nawierzchni do obecnie obowiązujących parametrów nośności (11,5 t/oś), przebudowę skrzyżowań oraz budowę ścieżki pieszo-rowerowej wzdłuż trasy.

Na odcinku Bobolice - Porost ścieżka pieszo-rowerowa już powstaje w ramach odrębnego zadania. Prace na odcinku o długości 5,2 km mają się zakończyć w III kwartale tego roku.