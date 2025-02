Fotoradary to skuteczne narzędzie dyscyplinowania kierowców do wolniejszej i bezpiecznej jazdy. Ich skuteczność potwierdzają analizy, według których średnio, na dwieście przejeżdżających obok fotoradaru pojazdów, tylko jeden przekracza dozwolony limit prędkości. Dlatego 70 nowych urządzeń TraffiStar SR390 stanie przy drogach krajowych, w miejscach, gdzie dochodzi do niebezpiecznych zdarzeń drogowych, spowodowanych nadmierną prędkością. Koszt instalacji jednego fotoradaru TraffiStar SR390 to blisko 240 tys. zł. Wartość zawartych umów na dostawę i montaż wszystkich 70 urządzeń wynosi 16,789 mln zł. Wykonawca będzie miał 71 tygodni na realizację umowy.

Co potrafią fotoradary TraffiStar SR390

Urządzenia TraffiStar SR390 mogą nieprzerwanie pracować w trudnych warunkach pogodowych, zarówno w dzień, jak i w nocy, dzięki czemu gwarantują ciągłości wykonywania pomiarów prędkości oraz wysoką jakość zarejestrowanych dowodów wykroczeń.

Urządzenia automatycznie rozpoznają rodzaj pojazdu i odczytują jego tablice rejestracyjne. Mają również możliwość wykonywania pomiarów prędkości kilku pojazdów na kilku pasach ruchu jednocześnie, przypisując do każdego z pojazdów niezbędne dane, jak: prędkość oraz rodzaj pojazdu, pas ruchu, którym porusza się pojazd, kierunek, czas i miejsce popełnienia wykroczenia – wyjaśnia Główny Inspektorat Transportu Drogowego.

Będzie bezpieczniej

Miejsca w których staną nowe urządzenia zostały wytypowane przy współpracy z Generalną Dyrekcją Dróg Krajowych i Autostrad oraz Policją.

Najwięcej fotoradarów zostanie zamontowanych w woj. wielkopolskim (11), dolnośląskim (10) oraz mazowieckim (8). Każda lokalizacja urządzenia poprzedzona będzie informacyjnym znakiem drogowym. Obudowa fotoradaru będzie barwy żółtej.

Lista 70 nowych fotoradarów Delegatura GITD województwo Miejscowość droga Południowo-Zachodnia dolnośląskie Krępice 94 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Zgorzelec 30 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Świdnica 35 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Łagów 30 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Mazurowice 94 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Gniewomirowice 94 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Mirosławice 35 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Strzelce 35 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Gać 94 Południowo-Zachodnia dolnośląskie Wojcieszyce 3 Północna kujawsko-pomorskie Czarnowo 80 Północna kujawsko-pomorskie Tywola 15 Północna kujawsko-pomorskie Mokre 55 Południowo-Wschodnia lubelskie Liśnik Duży 74 Południowo-Wschodnia lubelskie Annopol 74 Północno-Zachodnia lubuskie Bolemin 22 Północno-Zachodnia lubuskie Słubice 31 Północno-Zachodnia lubuskie Nowogród Bobrzański 27 Centralna łódzkie Strzelce 60 Centralna łódzkie Żurawieniec 60 Południowa małopolskie Głogoczów 7 Południowa małopolskie Olkusz 94 Południowa małopolskie Bilsko 75 Południowa małopolskie Ładna 94 CANARD mazowieckie Grabina 60 CANARD mazowieckie Słupno 62 CANARD mazowieckie Sierpc 10 CANARD mazowieckie Goślice 60 CANARD mazowieckie Błonie 92 Wschodnia mazowieckie Mościbrody 63/61 CANARD mazowieckie Zegrze 61 CANARD mazowieckie Rębowo 50 Śląska opolskie między Rudnikami a Jaworznem 42 Śląska opolskie Małujowice 39 Śląska opolskie Grobniki 38 Śląska opolskie Sieroniowice 88 Południowo-Wschodnia podkarpackie Potok 28 Południowo-Wschodnia podkarpackie Głogów Małopolski 9a Południowo-Wschodnia podkarpackie Cmolas 9 Południowo-Wschodnia podkarpackie Woliczka 94 Północno-Wschodnia pomorskie Drohiczyn 62 Północna pomorskie Chrząstowo 22 Północna pomorskie Węgorzynko 21 Północna pomorskie Zajączkowo Tczewskie 91 Północna pomorskie Jaromierz 22 Śląska śląskie Tarnowskie Góry 11 Śląska śląskie Racibórz 45 Południowa świętokrzyskie Sandomierz 77/79 Południowa świętokrzyskie Osiek 79 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie Narty 58 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie Szczytno 57 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie Szczytno 53 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie Minty 57 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie Bartoszyce 51 Północna warmińsko-mazurskie Iława 16 Północno-Wschodnia warmińsko-mazurskie Dobre Miasto 51 Wielkopolska wielkopolskie Budzyń 11 Wielkopolska wielkopolskie Chodzież 11 Wielkopolska wielkopolskie Rumianek 92 Wielkopolska wielkopolskie Czekuszewo 92 Wielkopolska wielkopolskie Kochłowy 11 Wielkopolska wielkopolskie Paprotnia 92 Wielkopolska wielkopolskie Cytrynowo 15 Wielkopolska wielkopolskie Kuklinów 36 Wielkopolska wielkopolskie Skulsk 25 Wielkopolska wielkopolskie Golina 15 Wielkopolska wielkopolskie Krotoszyn 15 Północno-Zachodnia zachodniopomorskie Ostrowiec 22 Północno-Zachodnia zachodniopomorskie Kołbaskowo 13 Północno-Zachodnia zachodniopomorskie Gwda Mała 20

Skuteczny bat ma piratów drogowych

Pomiary natężenia ruchu pokazują, że fotoradary w znaczny stopniu przyczyniają się do poprawy bezpieczeństwa na drodze. Z analiz wynika, że w miejscach objętych nadzorem, decydowana większość kierujących stosuje się do obowiązującego ograniczenia prędkości. W miejscach nadzorowanych przez fotoradary, średnio, tylko niespełna 0,5 procenta kierowców przekracza dozwolony limit prędkości.

W ubiegłym roku 459 fotoradarów systemu CANARD zarejestrowało 719 158 wykroczeń przekroczenia dozwolonej prędkości. Najbardziej zapracowane były urządzenia w Świdniku (21044 wykroczenia), Rudzie Śląskiej (10770) oraz Wanatach (10284). Średnie przekroczenie prędkości rejestrowane przez fotoradary w 2024 roku wynosiło 22 km/h. Jednak największa część, bo blisko 400 tys. wykroczeń, to przekroczenie dozwolonej prędkości w przedziale 11-20 km/h.