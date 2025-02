Umowa na zaprojektowanie i budowę 10,5-kilometrowego odcinka S11 pomiędzy Gotartowem i Olesnem została podpisana w kwietniu 2024 roku. Zadanie, które jest jednym z trzech odcinków 46 kilometrowego fragmentu trasy S11, która skomunikuje województwa opolskie i wielkopolskie, realizowane jest w systemie projektuj i buduj.

Zgodnie z harmonogramem zakończony został etap opracowania dokumentacji projektowej potrzebnej do złożenia wniosku o wydanie decyzji ZRID, której uzyskanie pozwoli na przekazanie wykonawcy placu budowy i rozpoczęcie robót budowalnych.

Wniosek o wydanie decyzji ZRID dla odcinka od Kępna do Siemianic złożony został pod koniec stycznia br. Natomiast dla ostatniego z trzech odcinków, między Siemianicami a Gotartowem, wniosek o wydanie decyzji ZRID będzie złożony w pierwszej połowie tego roku.

Zakres inwestycji Gotartów - początek obwodnicy Olesna

Na tym odcinku trasa w zdecydowanej większości zostanie poprowadzona nowym śladem. Jej początkowy fragment będzie stanowiło połączenie z wcześniejszym odcinkiem trasy na wysokości Gotartowa. Inwestycja w całości będzie przebiegać przez teren woj. opolskiego, na terenie gmin Kluczbork i Lasowice Wielkie.

Na tym odcinku powstanie osiem obiektów inżynierskich, w tym przejścia dla zwierząt. Zbudowane też zostaną dwa węzły drogowe oraz dwa MOP-y, czyli Miejsca Obsługi Podróżnych (Kluczbork Północ i Kluczbork Południe).

Trzy zadania nowej S11

46-kilometrowy odcinek trasy S11 została podzielona na trzy odcinki realizacyjne:

koniec obwodnicy Kępna - Siemianice (12,5 km), wniosek o ZRID złożony w styczniu 2025 r.,

Siemianice - Gotartów (22,7 km), wniosek o ZRID będzie złożony w połowie 2025 r.,

Gotartów - początek obwodnicy Olesna (10,5 km), wniosek o ZRID złożony w lutym 2025 r.

Nowa trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową. Według panów na tym fragmencie trasy S11 zbudowane będzie kilkadziesiąt obiektów inżynierskich. Oprócz wcześniej wymienionych węzłów drogowych Kluczbork Północ i Kluczbork Południe, powstaną także węzły Siemianice oraz Byczyna.

Ponadto w ciągu trasy głównej wybudowane zostaną dodatkowe jezdnie do obsługi przyległego terenu.

Wszystkie odcinki będą dostępne dla ruchu w 2028 roku.

Nowa S11 połączy cztery województwa

Do 2031 roku cała S11 połączy leżący na Pomorzu Środkowym Kołobrzeg, Koszalin, Piłę, Poznań i Kępno z Aglomeracją Śląską. Po ukończeniu wszystkich odcinków trasa będzie liczyć ponad 560 km, a wraz ze wspólnym przebiegiem S6 od Kołobrzegu do Koszalina (ok. 35 km) i odcinkiem obwodnicy Poznania w ciągu A2 (ok. 16 km) blisko 620 km. Po zakończeniu wszystkich prac pokonanie trasy z Kołobrzegu do węzła Piekary Śląskie – na połączeniu z autostradą A1 – zajmie samochodem osobowym nieco ponad 5 godz.

Obecnie kierowcy mają do dyspozycji niemal 220 km (wliczając wspólny przebieg po A2 i S6). Są to fragmenty od Kołobrzegu do Bobolic, obwodnica Szczecinka, odcinki w okolicy Poznania oraz cztery kolejne obwodnice: Jarocina, Ostrowa Wielkopolskiego, Kępna i oddana do ruchu w 2023 roku obwodnica Olesna.