Droga ekspresowej S1 ma kluczowe znaczenie dla całego regiony Górnego Śląska. Będzie stanowić szybkie połączenie pomiędzy autostradą A1 na węźle w Pyrzowicach z granicą Słowacji w Zwardoniu. Ekspresówka S1 to też ważny fragment dla całej Europy, bo jest uzupełnieniem europejskiego korytarza nr VI (zgodnie z wykazem sieci europejskiej TEN-T) łączącego kraje nadbałtyckie z krajami południowej Europy.

Reklama

/> />

Reklama

Zaawansowane prac budowlanych

Najszybciej, bo już w tym roku, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad planuje oddać do ruchu trzy odcinki drogi ekspresowej S1 w województwie śląskim (Oświęcim - Dankowice, Dankowice - Bielsko-Biała Hałcnów oraz Przybędza - Milówka).

Odcinek Oświęcim – Dankowice będzie pierwszy

Najbardziej zaawansowane prace są na 16-kilometrowym odcinku Oświęcim – Dankowice, który według zapewnień GDDKiA będzie oddany do użytku jako pierwszy.

/> />

/> />

/> />

/> />

Dankowice – Suchy Potok – "zakręt głupców" w przebudowie

Na odcinku Dankowice — węzeł Suchy Potok znajduje się słynny zakręt głupców. Otoczenie tego słynącego z licznych kolizji i wypadków miejsca znacznie się zmieniło. Po zakończeniu inwestycji ten owiany złą sławą zakręt idiotów będzie wyglądał zupełnie inaczej. Wykonawca rozpoczął przebudowę tego miejsca.

/> />

/> />

Cały odcinek S1 Dankowice – Suchy Potok ma długość 12 km. Realizacją projektu zajmuje się konsorcjum firm MIRBUD i PBDiM Kobylarnia. Trasa będzie dwujezdniową drogą ekspresową, po dwa pasy ruchu. Na pasie dzielącym obie jezdnie przewidziana jest rezerwa pod trzeci pas. Na trasie powstaną dwa węzły drogowe, (węzeł Stara Wieś i węzeł Suchy Potok)i Miejsca Obsługi Podróżnych MOP. Obecnie roboty drogowe są wykonane z 70 proc., podczas gdy prace inżynieryjne w ponad 96 proc. Wartość kontraktu opiewa na 586,7 mln zł.

/> />

/> />

/> />

/> />

/> />

Milówka – Przybędza

Ostatni odcinek, który ma być oddany do użytku w tym roku na trasie S1 do granicy ze Słowacją, to budowany od października 2019 roku najbardziej skomplikowany odcinek pomiędzy Milówką a Przybędzą. 8,5 km odcinek prawie w połowie składa się z obiektów inżynierskich. Największe z nich to dwa dwunawowe tunele o długości 830 i 1000 m oraz estakada o długości prawie jednego kilometra. Z uwagi na ogromna udział w projekcie obiektów inżynierskich wartość inwestycji to blisko 1,4 mld zł.

/> />

/> />