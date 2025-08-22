Świadczenie 800 plus było już na przestrzeni lat zmieniane

Świadczenie Rodzina 800 plus przysługuje rodzicom od kwietnia 2016 roku. Wtedy wynosiło 500 złotych i w zasadzie było to Rodzina 500 plus. Różnica była również taka, że choć otrzymywało się je niezależnie od wysokości dochodu, to jednak przysługiwało tylko na drugie i kolejne dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie rodzina otrzymywała także na pierwsze lub jedyne dziecko. W tamtym czasie wniosek o przyznanie świadczenia można było złożyć w gminie, wysłać pocztą lub wypełnić on-line poprzez bankowość elektroniczną, Platformę Usług Elektronicznych Zakładu Ubezpieczeń Społecznych (PUE ZUS), portal Emp@tia (empatia.mrpips.gov.pl) oraz ePUAP, a w jego obsługę zaangażowane były samorządy. Co zmieniło się od tamtego czasu? Od lipca 2019 roku świadczenie przysługuje na wszystkie dzieci. Od stycznia 2022 roku jego obsługą zajmuje się ZUS. Z kolei od stycznia 2024 roku zmieniła się jego kwota – obecnie wynosi 800 złotych. Zmiany wprowadziła też ustawa z 15 maja 2024 r. o zmianie ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz niektórych innych ustaw. Na mocy jej przepisów wypłata zarówno 800 plus, jak i towarzyszącego mu świadczenia Dobry start została uzależniona od tego, czy dziecko realizuje obowiązek rocznego przygotowania przedszkolnego, obowiązek szkolny, obowiązek nauki w przedszkolu lub szkole należącej do polskiego systemu edukacji. Choć przepisy te weszły w życie jeszcze w lipcu 2024 roku, to w praktyce nowelizacja stała się odczuwalna dopiero w czerwcu 2025 roku, gdy rozpoczął się nowy okres rozliczeniowy i można było zastosować zasady wynikające z nowego brzmienia przepisów.

Od wielu miesięcy w przestrzeni publicznej pojawiają się postulaty wprowadzenia w 800 plus również innych zmian. Po pierwsze, chodzi o uzależnienie prawa do świadczenia od wykonywania przez rodziców pracy zarobkowej i płacenia w Polsce podatków – na wzór rozwiązań stosowanych w innych państwach europejskich. Po drugie zaś, o wprowadzenie cyklicznej waloryzacji świadczenia na wzór waloryzacji emerytur i rent. Bo choć inflacja wyhamowała, siła nabywcza pieniądza zmienia się w bardzo szybkim tempie i rodzice skarżą się, że przyznawane im świadczenie nie spełnia już swojej roli. Jak podaje Fakt, od czasu podwyżki świadczenia inflacja pochłonęła już z niego 50 złotych. By zachować siłę nabywczą, powinno ono obecnie wynosić 852 złote, a od 2026 roku 895 złotych. Czy wprowadzenie takich zmian jest możliwe? Jak na razie nic na to nie wskazuje. MRPiPS deklaruje, że nie rozważa obecnie wprowadzenia zmian w świadczeniu Rodzina 800 plus, w tym w szczególności nie pracuje nad jego cykliczną waloryzacją. Niewiele również słychać o uzależnieniu jego wypłaty od świadczenia pracy przez rodziców, choć przed wyborami ten temat był głośno podejmowany. Obecnie wszystko wskazuje na to, że w kolejnym okresie rozliczeniowym, czyli od czerwca 2026 roku rodzice będą otrzymywali świadczenie na niezmienionych zasadach.

