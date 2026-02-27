Emerytury wyższe o 5,3%. Wypłacono już ponad milion zwaloryzowanych świadczeń

Tegoroczna waloryzacja świadczeń sprawiła, że emerytury, renty i określone dodatki do nich wzrosły o 5,3%. Większość świadczeniobiorców świadczenia w podwyższonej kwocie na swoich kontach zobaczy dopiero w marcu, są jednak i tacy, którzy już mogą cieszyć się przelewem w wyższej kwocie.

Warto pamiętać, że ZUS wypłaca emerytury i renty w sześciu stałych terminach. Są to: 1., 6., 10., 15., 20. oraz 25. dzień każdego miesiąca. Osoby, którym ZUS emeryturę przelewa 1. dnia miesiąca, już otrzymali przelewy. To dlatego, że 1 marca wypada w niedzielę.

Ważne Jeśli dzień wypłaty świadczenia wypada w dzień ustawowo wolny od pracy (święto lub weekend), przelew przychodzi wcześniej, w ostatni dzień roboczy przed tym terminem.

W pierwszym terminie płatności ZUS podwyższyliśmy ponad 1 mln 55 tys. świadczeń. Środki przekazaliśmy na pocztę 24 lutego, a do banków trafiły 26 lutego

- informuje ZUS w dzisiejszym komunikacie.

Tak od 1 marca rosną emerytury, renty i dodatki

Kwota najniższej emerytury, renty rodzinnej i renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy wzrasta do 1978,49 zł brutto. Odpowiednio niższa jest renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: ta wyniesie 1483,87 zł brutto.

W tym roku po raz pierwszy waloryzowana jest renta wdowia. Jednak tegoroczna waloryzacja tylko nieznacznie podniesie rentę wdowią, korzystniejsze zmiany dopiero nadejdą. Od stycznia 2027 roku udział drugiego świadczenia ma wzrosnąć od 15% do 25%.

Od 1 marca 2026 r. rośnie najpopularniejszy dodatek do emerytury. Chodzi o dodatek pielęgnacyjny, który wypłacany jest wszystkim po 75. roku życia lub wcześniej, jeśli uzasadnia to stan zdrowia. Dodatek pielęgnacyjny od 1 marca 2026 r. wynosi 366,67 zł brutto miesięcznie. Część osób otrzyma podwyższony dodatek pielęgnacyjny w kwocie 550 zł miesięcznie.

Niestety, waloryzacja świadczeń nie ma wpływu na wysokość zasiłku pielęgnacyjnego - to świadczenie od lat wynosi jedynie 215,49 zł.

Wzrasta za to kwota ryczałtu energetycznego. Na konta seniorów wpłynie ponad 300 zł miesięcznie.