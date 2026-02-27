Osoby, które nie osiągnęły jeszcze powszechnego wieku emerytalnego (60 lat w przypadku kobiet i 65 lat w przypadku mężczyzn), a przeszły na emeryturę, wciąż mogą pracować zarobkowo. Wcześniejsza emerytura często łączona jest z pracą, zarówno na etacie jak i prowadzeniem działalności gospodarczej.

Emeryci dorabiający na wcześniejszej emeryturze muszą jednak pamiętać o limitach dorabiania. Te od 1 marca 2026 r. wprawdzie się zwiększają, jednak ZUS przelicza zarobki z ubiegłego roku wg limitów obowiązujących wcześniej. Co to oznacza dla części emerytów?

Kiedy ZUS może obniżyć świadczenie emerytalne?

Takie ryzyko istnieje w przypadku osób, które w 2025 roku (pobierając wcześniejszą emeryturę i jednocześnie pracując) zarobiły między 72 562 zł brutto a 134 757,80 zł brutto.

Emeryt, który zarobił więcej niż 70% sumy przeciętnych miesięcznych wynagrodzeń (72 562 zł brutto), ale mniej niż 130% (134 757,80 zł brutto), musi liczyć się z tym, że świadczenie emerytalne zostanie pomniejszone o kwotę przekroczenia.

Kiedy ZUS wstrzyma wypłatę emerytury?

Dorabiający do wcześniejszej emerytury muszą pamiętać o zgłoszeniu do ZUS (na formularzu EROP) zamiaru podjęcia pracy i podaniu informacji o przewidywanych zarobkach z tego tytułu. Później, do końca lutego, są zobowiązani również do dostarczenia zaświadczenia o uzyskanych zarobkach.

Ci, którzy tego nie zrobią, narażają się nie tylko na zmniejszenie świadczenia, lecz także wstrzymanie wypłaty. Tak może się stać w przypadku osób, które zarobiły w 2025 roku więcej niż 134 757,80 zł brutto.

Ważne

Emeryt, który dorabia do świadczenia, ale nie poinformuje o tym ZUS i nie dostarczy zaświadczenia o zarobkach, może zostać zobowiązany do zwrotu nienależnie pobranych świadczeń i to aż z trzech ostatnich lat.