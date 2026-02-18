Dla osób w trudnej sytuacji życiowej i finansowej, a zwłaszcza tych, których suma miesięcznych świadczeń nadal jest na niskim poziomie, to realne wsparcie. Co miesiąc ZUS wypłaca do 500 zł, o ile osoba uprawniona do tego świadczenia nie przekracza określonego progu dochodowego. Ten od marca 2026 r. ulega podwyższeniu.

Świadczenie uzupełniające w 2026 roku

Świadczenie uzupełniające, bo taka jest właściwa nazwa "500 plus dla seniora", to dodatek, który przysługuje osobom z określonymi problemami zdrowotnymi. Świadczenie mogą otrzymać osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji z odpowiednim orzeczeniem. Wbrew pozorom nie jest to świadczenie dla osób 75+, 500 zł miesięcznie z ZUS mogą otrzymywać także młodsze osoby (przysługuje ono osobom dorosłym), o ile tylko uzasadnia to stan ich zdrowia.

Jednak samo orzeczenie nie wystarczy, by osoba z określonym rodzajem niepełnosprawności otrzymała to wsparcie. Co roku zmienia się próg dochodowy. Ci, którzy go przekroczą, nie dostaną "500 plus dla niesamodzielnych".

Do otrzymywania świadczenia uzupełniającego w maksymalnej kwocie 500 zł miesięcznie uprawnione są:

osoby niezdolne do samodzielnej egzystencji (niezdolność musi zostać stwierdzona odpowiednim orzeczeniem, w razie jego braku należy do wniosku o świadczenie załączyć zaświadczenie od lekarza o stanie zdrowia),

osoby nieuprawnione do świadczeń pieniężnych finansowanych ze środków publicznych,

lub takie, których łączna wartość brutto tych świadczeń nie przekracza określonego progu dochodowego.

Ważne Świadczenie uzupełniające może zostać przyznane wyłącznie osobie, która mieszka w Polsce, ma obywatelstwo polskie lub (w przypadku cudzoziemców) posiada prawo pobytu i na terenie RP przebywa legalnie.

Nowy próg dochodowy dla 500 plus dla seniora w 2026 roku

Świadczenie uzupełniające wypłacane jest maksymalnie w kwocie 500 zł, ale może być niższe, jeśli (do końca lutego 2026 r.) suma świadczeń brutto przekracza 2052,39 zł, ale nie jest wyższa niż 2552,39 zł. Wtedy działa zasada "złotówka za złotówkę" - świadczenie uzupełniające zostanie wypłacone, jednak w odpowiednio niższej kwocie.

W marcu zmienia się próg dochodowy dla tego świadczenia. Comiesięczne wsparcie otrzymają osoby, których suma świadczeń brutto nie przekracza 2687,67 zł.

Przykład Warto wiedzieć, że świadczenia tego nie pomniejszają zasiłek pielęgnacyjny ani dodatek pielęgnacyjny.

Jakie orzeczenie trzeba mieć, aby otrzymać 500 plus z ZUS?

By otrzymać świadczenie uzupełniające konieczne jest złożenie wniosku do ZUS, świadczenie nie jest przyznawane automatycznie osobom o niskich dochodach. By je otrzymać, trzeba posiadać jedno z wymienionych niżej orzeczeń:

orzeczenie o niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy w gospodarstwie rolnym i niezdolności do samodzielnej egzystencji,

orzeczenie o całkowitej niezdolności do służby i niezdolności do samodzielnej egzystencji.

Ci, którzy nie posiadają żadnego z tych orzeczeniem, składając wniosek do ZUS powinni dołączyć aktualne (wydane nie wcześniej niż na miesiąc przed złożeniem wniosku) zaświadczenie o stanie zdrowia wydane przez lekarza. Warto również dołączyć dokumentację medyczną potwierdzającą stan zdrowia. Wniosek o świadczenie uzupełniające można złożyć w dowolnej placówce ZUS lub przez platformę eZUS.

Pieniądze mogą być wypłacane przez ZUS nawet do końca życia, o ile tylko stan zdrowia to uzasadnia.