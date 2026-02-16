Dodatek pielęgnacyjny przysługuje każdemu seniorowi po 75. roku życia uprawnionemu do renty lub emerytury. Z tego względu dodatek ten jest jednym z najpopularniejszych, pobieranych przez emerytów, nawet tych, którzy nie mają orzeczenia o niepełnosprawności, mieszkają samodzielnie i nie narzekają na zły stan zdrowia.

Reklama

W grupie wiekowej 75+ dodatek pielęgnacyjny należy się z urzędu.

ZUS wypłaci seniorom i niepełnosprawnym 366 zł miesięcznie

Wraz z waloryzacją wzrasta kwota tego świadczenia. Od 1 marca 2026 r. dodatek pielęgnacyjny wyniesie dokładnie 366,67 zł brutto miesięcznie. To oznacza podwyżkę w wysokości 18 zł. To niewiele, jednak pozwoli nieco mniej odczuwać wzrost cen spowodowany inflacją.

Warto pamiętać, że nie jest to samodzielne świadczenie. Może być wypłacane jako dodatek do emerytury lub renty, osoby uprawnione do renty socjalnej mogą dodatkowo otrzymać także dodatek dopełniający do renty socjalnej, który od marca 2026 r. wyniesie aż 2749 zł brutto miesięcznie.

Seniorom po 75. roku życia uprawnionym do emerytury lub renty należy się z urzędu i jest wypłacany automatycznie, nie jest potrzebne zaświadczenie o stanie zdrowia. To oznacza również, że nie trzeba składać wniosku do ZUS.

Jednak przed 75. rokiem życia, aby uzyskać dodatek pielęgnacyjny, trzeba złożyć wniosek i dołączyć do niego zaświadczenie o stanie zdrowia. Takie zaświadczenie powinien wystawić lekarz prowadzący nie wcześniej niż miesiąc przed dniem złożenia wniosku o dodatek pielęgnacyjny. Świadczenie zostanie przyznane, jeśli lekarz orzecznik ZUS lub komisja lekarska ZUS w orzeczeniu stwierdzą, że wnioskujący jest całkowicie niezdolny do pracy oraz do samodzielnej egzystencji.

Wniosek można złożyć osobiście lub przez pełnomocnika w dowolnej jednostce organizacyjnej ZUS lub pocztą, a także elektronicznie przez Platformę Usług Elektronicznych ZUS (PUE ZUS).

Kto w 2026 roku nie dostanie dodatku pielęgnacyjnego?

Dodatku pielęgnacyjnego w 2026 roku nie dostanie osoba pobierająca zasiłek pielęgnacyjny. Ten od marca 2026 roku wynosi dokładnie 215,84 zł i tych dwóch świadczeń nie można łączyć.

Dodatku pielęgnacyjnego nie otrzyma również osoba, która przebywa w całodobowej placówce opiekuńczej (np. w domu pomocy społecznej), a koszty pobytu pokrywa państwo. Dodatek pielęgnacyjny nie zostanie przyznany osobie, która nie jest uprawniona do innego świadczenia z ZUS (nie pobiera emerytury ani renty).