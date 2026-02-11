Zgodnie z prognozowaną waloryzacją rent i emerytur, także kwota tego mało popularnego w Polsce dodatku wzrośnie od 1 marca 2026 roku. Dokładnie o 34 zł, bo z 654,48 zł zostanie podniesiona do 689,17 zł.

Komu ZUS wypłaci 689 zł miesięcznie?

Jest to wysokość dodatku specjalnego dla sierot zupełnych. Należy się osobie uprawnionej do renty rodzinnej, która nie posiada obojga rodziców (lub gdy ojciec był nieznany). Nie ma tutaj znaczenia wiek ani to, ile sierot zupełnych jest uprawnionych do renty rodzinnej po zmarłym rodzicu. Każda z tych osób, uprawniona do części renty rodzinnej, otrzyma pełny dodatek dla sieroty zupełnej.

Wysokość dodatku dla sieroty zupełnej jest stała, jednak podwyższana co roku wraz z początkiem marca. Dodatek jest wypłacany co miesiąc, razem z rentą rodzinną. W 2026 roku osoba uprawniona do otrzymania dodatku otrzyma w sumie 8200 zł (zakładając waloryzację dodatku o 5,3% od 1 marca).

By otrzymać ten dodatek do renty rodzinnej konieczne jest złożenie wniosku. Wniosek należy wypełnić na formularzu ERRD i złożyć osobiście w placówce ZUS-u, przez pełnomocnika, konsulat lub wysłać pocztą. Do wniosku należy dołączyć:

dokumenty stwierdzające daty zgonu rodziców lub

dokument stwierdzający datę zgonu matki i akt urodzenia, z którego wynika brak danych ojca.

Ważne Dodatek nie przysługuje półsierocie, a więc osobie, która nie posiada jednego z rodziców, a drugi żyje i jest znany.

Wniosek rozpatruje organ rentowy właściwy ze względu na miejsce zamieszkania osoby zainteresowanej, decyzję wydaje w ciągu 30 dni.

Warto wiedzieć, że dodatek dla sieroty zupełnej nie jest samodzielnym świadczeniem, ale dodatkiem do renty rodzinnej. Nie otrzyma go zatem osoba, która nie jest uprawniona do renty rodzinnej.

Co ważne, dodatek ten jest wolny od podatku i składki zdrowotnej, nie może być także zajęty na poczet długów, ponieważ zgodnie z przepisami nie podlega on egzekucji komorniczej. W Polsce świadczenie nie jest szczególnie popularne, pobiera je mniej niż 10 tysięcy Polaków.