Coroczna waloryzacja emerytur polegająca na zwiększaniu nominalnej wysokości świadczeń pozwala seniorom nieco mniej dotkliwie odczuwać skutki inflacji. Dzięki waloryzacji emerytur i rent, wzrost cen w sklepach i kosztów utrzymania nie jest aż tak widoczny. Waloryzacji podlegają nie tylko emerytury, także dodatki do emerytury takie jak dodatek pielęgnacyjny czy kombatancki.

Waloryzacja emerytur 2026 wcześniej niż zwykle

Emerytury waloryzowane są 1 marca, jednak w tym roku 1 marca wypada w niedzielę, więc część emerytów wyższą emeryturę otrzyma już w lutym. Jednak dotyczy to tylko tych emerytów, którzy mają termin wypłaty świadczenia 1. dnia miesiąca. To oni już w piątek 27 lutego (w ostatni dzień roboczy przed 1 marca 2026 r.) na kontach zobaczą wyższą kwotę emerytury.

Ci, którzy zwyczajowo emeryturę dostają w połowie miesiąca, w marcu również pierwszą zwaloryzowaną emeryturę otrzymają nieco wcześniej, bo w piątek 13 marca.

5,3% to ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur. O ile wzrosną świadczenia?

Choć pierwotnie zakładano, że emerytury wzrosną o maksymalnie 5,08%, ostateczny wskaźnik waloryzacji rent i emerytur wynosi dokładnie 5,3%. To oznacza, że emerytury wzrosną od kilkudziesięciu do kilkuset złotych miesięcznie.

Wskaźnik waloryzacji emerytur i rent z FUS w marcu 2026 r. wyniesie ostatecznie 5,3 proc. – nieco więcej niż wynikało z prognozowanego w budżecie wskaźnika 4,88 proc.

– przekazał Łukasz Kozłowski, reprezentujący organizacje pracodawców w radzie nadzorczej ZUS we wpisie na platformie X.

Ile wyniesie najniższa emerytura po waloryzacji 2026?

Najbardziej podwyżkę odczują emeryci pobierający najwyższe świadczenia - oni na kontach zobaczą nawet 300 zł więcej, jednak ci, którzy pobierają najniższe świadczenie emerytalne w kwocie 1878 zł otrzymają podwyżkę w kwocie zaledwie 100 zł brutto. Netto emerytura wzrośnie w takim przypadku o mniej niż 100 zł:

Oto kwoty najniższych świadczeń po waloryzacji od 1 marca 2026:

najniższa emerytura, renta rodzinna, renta socjalna, renta z tytułu całkowitej niezdolności do pracy: 1978,5 zł (obecnie 1878,91 zł),

najniższa renta z tytułu częściowej niezdolności do pracy: 1483,90 zł ( obecnie 1409,18 zł).

Podwyżka ma objąć emerytury i renty w systemie powszechnym, mundurowym i rolniczym. Waloryzacja obejmie również dodatki do emerytur i rent, świadczenia przedemerytalne oraz renty socjalne. Emeryci nie muszą składać żadnych wniosków, do ZUS, emerytury zostaną przeliczone "z urzędu". Ostateczny wskaźnik waloryzacji emerytur i rent w 2026 r ma zostać ogłoszony do 13 lutego 2026 r.