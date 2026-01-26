Waloryzacja 2026: Komu ZUS przyzna 365 zł z urzędu, a kto musi złożyć wniosek?

Obecnie seniorzy oraz osoby wymagające wsparcia otrzymują dodatek pielęgnacyjny w wysokości 348,22 zł, co jest rezultatem aktualizacji stawek z marca 2025 roku. Kwota ta pozostanie niezmienna do końca lutego 2026 roku, stanowiąc wsparcie całkowicie zwolnione z opodatkownia oraz wolne od jakichkolwiek potrąceń, w tym egzekucji prowadzonych przez komorników. Zgodnie z oficjalnymi zapowiedziami rządowymi, od 1 marca 2026 roku świadczenie to zostanie poddane kolejnej waloryzacji. Przy prognozowanym wskaźniku na poziomie 4,88 proc., opartym na dynamice cen i wynagrodzeń, wysokość dodatku wzrośnie do około 365 zł miesięcznie. Choć celem tych zmian jest ochrona siły nabywczej pieniądza przed skutkami inflacji, warto zauważyć, że planowany wzrost jest najniższy na przestrzeni ostatnich pięciu lat.

Reklama

Reklama

Zasady przyznawania dodatku pielęgnacyjnego i grupy uprawnione

Świadczenie to dedykowane jest dwóm konkretnym grupom odbiorców, dla których procedura pozyskania środków wygląda inaczej. Osoby, które ukończyły 75. rok życia, znajdują się w najbardziej komfortowej sytuacji, ponieważ Zakład Ubezpieczeń Społecznych przyznaje im pieniądze automatycznie, eliminując konieczność wizyty w urzędzie czy wypełniania dokumentów. Druga grupa obejmuje osoby młodsze, które posiadają oficjalne orzeczenie o całkowitej niezdolności do pracy oraz braku samodzielności w codziennej egzystencji. W ich przypadku niezbędne jest podjęcie aktywnych działań, czyli złożenie w ZUS stosownego wniosku wraz z zaświadczeniem lekarskim na formularzu OL-9. Jak wskazują dane statystyczne, skala osób potencjalnie uprawnionych ze względu na wiek jest ogromna, gdyż pod koniec 2023 roku liczba seniorów powyżej 75. roku życia przekroczyła w Polsce 2,9 miliona.

Ograniczenia i pułapki formalne w pobieraniu świadczenia z ZUS

Mimo szerokiej dostępności wsparcia, istnieją specyficzne sytuacje prawne, które mogą pozbawić seniora wypłaty 365 zł. Kluczowym ograniczeniem jest pobyt w placówkach o charakterze opiekuńczo-leczniczym lub pielęgnacyjno-opiekuńczym. Świadczenie zostaje wstrzymane na czas przebywania w takim ośrodku, chyba że uprawniony przebywa poza nim przez co najmniej dwa tygodnie w danym miesiącu. Kolejną istotną kwestią jest rozróżnienie dodatku pielęgnacyjnego z ZUS od zasiłku pielęgnacyjnego wypłacanego przez gminne ośrodki pomocy. Zasiłek ten wynosi jedynie 215,84 zł i nie był waloryzowany od 2019 roku, co czyni dodatek z ZUS opcją znacznie korzystniejszą. Przepisy kategorycznie zabraniają łączenia obu tych form wsparcia, dlatego seniorzy pobierający niższy zasiłek powinni sprawdzić możliwość przejścia na wyższy dodatek oferowany przez system ubezpieczeń społecznych.

Dziedziczenie świadczeń i nowe regulacje w 2026 roku

Ważnym aspektem prawnym jest fakt, że dodatek pielęgnacyjny ma charakter ściśle osobisty i wygasa wraz ze śmiercią osoby uprawnionej. Oznacza to, że członkowie rodziny nie mają prawa do jego dziedziczenia, nawet jeśli są uprawnieni do renty rodzinnej po zmarłym. Każdy beneficjent musi samodzielnie spełniać wymogi wiekowe lub zdrowotne, aby ubiegać się o te środki. Rok 2026 przyniesie również dodatkowe wyzwania i możliwości w postaci planowanego wprowadzenia bonu senioralnego. Ta nowa forma pomocy może zmienić krajobraz wsparcia dla osób starszych, dlatego kluczowe jest uważne śledzenie zmieniających się przepisów, aby optymalnie dopasować dostępne narzędzia finansowe do indywidualnej sytuacji życiowej seniora i jego opiekunów.

Aby ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny przed ukończeniem 75. roku życia, należy skompletować odpowiednią dokumentację i dostarczyć ją do właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Kluczowym elementem procesu jest wykazanie całkowitej niezdolności do pracy oraz braku samodzielności w codziennym funkcjonowaniu. Podstawowym dokumentem inicjującym procedurę jest formularz wniosku o dodatek pielęgnacyjny, który można pobrać w placówce ZUS lub wydrukować ze strony internetowej urzędu. Najważniejszym załącznikiem do wniosku jest natomiast zaświadczenie o stanie zdrowia wystawione na druku OL-9. Dokument ten musi zostać wypełniony przez lekarza prowadzącego leczenie nie wcześniej niż na miesiąc przed dniem złożenia wniosku. Warto zadbać, aby lekarz dokładnie opisał w nim zakres niesamodzielności pacjenta. Oprócz wymienionych formularzy warto dołączyć dodatkową dokumentację medyczną, która potwierdzi historię choroby oraz stan pacjenta. Mogą to być karty informacyjne z leczenia szpitalnego, wyniki badań diagnostycznych, opinie specjalistów czy dokumentacja z przebiegu rehabilitacji. Im bardziej szczegółowe i aktualne będą te załączniki, tym mniejsze ryzyko, że lekarz orzecznik ZUS wezwie wnioskodawcę na dodatkowe badania lub poprosi o uzupełnienie braków. Wypełniony komplet dokumentów można złożyć osobiście w biurze podawczym ZUS, wysłać pocztą tradycyjną lub przesłać drogą elektroniczną przez portal PUE ZUS. W przypadku przesyłki elektronicznej konieczne jest posiadanie profilu zaufanego lub podpisu kwalifikowanego oraz dołączenie skanów zaświadczeń lekarskich.

Ile wynosił dodatek pielęgnacyjny z ZUS w 2025 i ile ma wynieść od 1 marca 2026? Do końca lutego 2026 dodatek pielęgnacyjny z ZUS to 348,22 zł. Od 1 marca 2026, przy wskaźniku 4,88 proc., ma wzrosnąć do około 365 zł miesięcznie. Kto otrzyma dodatek pielęgnacyjny z ZUS automatycznie, a kto musi złożyć wniosek z OL-9? Osoby, które ukończyły 75. rok życia, otrzymują dodatek pielęgnacyjny z ZUS automatycznie. Osoby młodsze z orzeczeniem o całkowitej niezdolności do pracy i braku samodzielności składają wniosek z zaświadczeniem lekarskim OL-9. Czy dodatek pielęgnacyjny z ZUS można łączyć z zasiłkiem pielęgnacyjnym z gminy? Nie. Przepisy zabraniają łączenia dodatku pielęgnacyjnego z ZUS z zasiłkiem pielęgnacyjnym z gminy. Zasiłek wynosi 215,84 zł i nie był waloryzowany od 2019 roku. Kiedy ZUS wstrzymuje dodatek pielęgnacyjny z ZUS przy pobycie w placówce opiekuńczej? Dodatek pielęgnacyjny z ZUS jest wstrzymany na czas pobytu w placówce opiekuńczo-leczniczej lub pielęgnacyjno-opiekuńczej, chyba że uprawniony przebywa poza nią co najmniej dwa tygodnie w danym miesiącu. Jak złożyć wniosek o dodatek pielęgnacyjny z ZUS przed 75. rokiem życia? Aby ubiegać się o dodatek pielęgnacyjny z ZUS przed 75. rokiem życia, złóż wniosek z zaświadczeniem OL-9 wystawionym nie wcześniej niż miesiąc przed złożeniem. Dołącz dokumentację medyczną. Dokumenty złóż w ZUS, pocztą lub przez PUE ZUS (profil zaufany/podpis i skany).

Polecamy: Kalendarz 2026 / kalendarz księgowego