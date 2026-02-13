Skąd spór o dodatki

W sieci narastał chaos informacyjny o pieniądzach za służbę w operacji „Horyzont”. Część żołnierzy WOT przekonywała, że przed wyjazdem słyszała oddolne zapowiedzi dodatku sięgającego 180 zł za dobę. Podobnego do świadczeń wypłacanych wojskowym pełniącym służbę na granicy, czy tego jaki dostają marynarze. Tymczasem, jak wynika z relacji publikowanych w mediach społecznościowych i na YouTube, oczekiwane kwoty nie miały się pojawić, a wypłaty według części żołnierzy obejmowały co najwyżej kilka dni listopada 2025 r. Wątpliwości dotyczyły także kolejnych miesięcy: grudnia 2025 r. oraz stycznia i lutego 2026 r.

To właśnie rozbieżność między „oddolnymi” zapowiedziami a brakiem oficjalnych informacji o rzeczywistych wypłatach spowodowała, że redakcja zwróciła się o stanowisko do rzecznika prasowego Wojsk Obrony Terytorialnej. Pytania dotyczyły tego, jaka stawka formalnie przysługuje za udział w „Horyzoncie”, czy MON potwierdza wypłaty według stawki 180 zł za część listopada oraz czy planowane są wyrównania za kolejne miesiące.

Stanowisko WOT: 25 proc. diety i gratyfikacja 90 zł

W odpowiedzi, którą przesłał mjr Rafał Rylich, pełniący obowiązki rzecznika prasowego Dowództwa Wojsk Obrony Terytorialnej, wskazano obowiązujące regulacje dotyczące krajowej podróży służbowej oraz decyzję ministra obrony o dodatkowej gratyfikacji dla uczestników operacji.

Poniżej pełna treść przesłanego stanowiska:

Szanowny Panie Redaktorze, zgodnie z obowiązującymi aktami prawnymi żołnierzowi, o którym mowa w art. 445 ust. 10 ustawy*, przysługuje za czas krajowej podróży służbowej odbywanej w związku z czasową zmianą miejsca postoju jednostki wojskowej lub wydzielonego pododdziału - 25% - stawki diety za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań poza stałym miejscem pełnienia służby lub miejscem zamieszkania. 11 lutego 2026 r. Minister Obrony Narodowej ogłosił decyzję przyznającą gratyfikację finansową żołnierzom biorącym udział w prowadzeniu operacji pk. "HORYZONT" w terminie od 21 listopada 2025 r. do 31 stycznia 2026 r. Wysokość świadczenia ustalona jest w kwocie 90 zł za każdą rozpoczętą dobę wykonywania zadań w ramach operacji HORYZONT. Określony termin przesłania danych do MON to 27 lutego 2026 r. * jak zakłada redakcja chodzi tu o ustawę z 11 marca 2022 r. o obronie Ojczyzny

W praktyce oznacza to, że według przekazanego redakcji stanowiska w grę wchodzą dwa mechanizmy rozliczeń: świadczenie powiązane z zasadami podróży służbowej przy czasowej zmianie miejsca postoju oraz odrębna gratyfikacja za udział w „Horyzoncie” w wysokości 90 zł za każdą rozpoczętą dobę. Jednocześnie w odpowiedzi nie ma potwierdzenia stawki 180 zł za dobę ani zapowiedzi wyrównań według takiej kwoty.

Czym jest operacja „Horyzont”

Operacja „Horyzont” została uruchomiona jako działanie mające wzmocnić ochronę infrastruktury krytycznej, w tym infrastruktury kolejowej, w kontekście zagrożeń dywersyjnych. W praktyce oznacza to m.in. patrole i dozór newralgicznych odcinków linii kolejowych oraz obiektów uznawanych za szczególnie wrażliwe.

W działania angażowani są żołnierze różnych rodzajów sił zbrojnych, w tym terytorialsi. Z internetowych relacji wynika, że dla części z nich oznacza to służbę w wymagających warunkach i wykonywanie zadań odbiegających od codziennych obowiązków w macierzystych jednostkach. To właśnie na tle tych obciążeń i rozbieżnych oczekiwań co do dodatków narosły emocje wokół tego, jakie świadczenia faktycznie przysługują uczestnikom „Horyzontu”.