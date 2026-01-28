Kto ma prawo do ulgi

Z ulgi mogą skorzystać przedsiębiorcy osiągający dochody z pozarolniczej działalności gospodarczej, którzy są opodatkowani według skali podatkowej, podatkiem liniowym albo podatkiem dochodowym od osób prawnych. Warunkiem jest zatrudnianie na podstawie umowy o pracę żołnierza WOT lub aktywnej rezerwy, któremu zgodnie z umową przysługuje miesięczne wynagrodzenie co najmniej w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. W przypadku spółek osobowych ustawodawca wyraźnie wyłączył możliwość uznania wspólnika za pracownika na potrzeby tej ulgi.

Przykład Jednoosobowa firma usługowa opodatkowana podatkiem liniowym zatrudnia na etacie pracownika będącego żołnierzem WOT. Pracownik otrzymuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej. Przedsiębiorca spełnia warunki do skorzystania z ulgi.

Wysokość odliczenia zależna od stażu służby

Ulga polega na odliczeniu od dochodu określonej kwoty za każdego zatrudnionego żołnierza. Wysokość ulgi zależy od długości nieprzerwanego pełnienia służby wojskowej i wynosi od 12 tys. zł przy rocznym stażu do 24 tys. zł przy co najmniej pięcioletniej służbie. Jeżeli zatrudnienie trwało tylko przez część roku, przedsiębiorca odlicza 1/12 przysługującej kwoty za każdy pełny miesiąc zatrudnienia w danym roku podatkowym.

Przykład Przykład: Spółka zatrudniła żołnierza aktywnej rezerwy od maja do grudnia 2025 r. Pracownik pełni służbę od ponad trzech lat, co daje prawo do ulgi w wysokości 18 tys. zł rocznie. Spółka może odliczyć 8/12 tej kwoty, czyli 12 tys. zł.

Wyższa ulga dla części pracodawców

Mikro‑ i mali przedsiębiorcy mogą podwyższyć podstawowe kwoty odliczenia o współczynnik 1,5. Z kolei firmy, które nie mają tego statusu, ale zatrudniają co najmniej pięciu pracowników, mogą zastosować współczynnik 1,2.

Przykład Firma zatrudniająca 10 pracowników nie jest małym przedsiębiorcą. Jeden z pracowników, żołnierz WOT z pięcioletnim stażem, daje prawo do ulgi w wysokości 24 tys. zł, którą można podwyższyć do 28,8 tys. zł.

Limity i rozliczenie w kolejnych latach

W przypadku podatników PIT kwota ulgi nie może przekroczyć dochodu z działalności gospodarczej. Niewykorzystaną część odliczenia można rozliczyć w ciągu kolejnych pięciu lat. Analogiczne zasady obowiązują podatników CIT, z tym że limit odnosi się do dochodów innych niż zyski kapitałowe.

Przykład

Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością osiągnęła w 2025 r. dochód podatkowy z działalności operacyjnej w wysokości 100 tys. zł. Spółka zatrudnia żołnierza WOT z co najmniej pięcioletnim stażem służby, co daje prawo do ulgi w wysokości 24 tys. zł. Ponieważ dochód spółki przekracza kwotę przysługującego odliczenia, cała ulga może zostać rozliczona jednorazowo w zeznaniu CIT‑8 za 2025 r. Gdyby dochód był niższy, niewykorzystana część ulgi mogłaby zostać odliczona w kolejnych pięciu latach podatkowych.

Jak wykazać ulgę

Ulga po raz pierwszy będzie wykazywana w zeznaniu za 2025 r. Podatnicy PIT wykazują ją w zeznaniach PIT-36 lub PIT-36L (a w przypadku wspólników spółek – PIT-36S albo PIT-36LS), do których dołączają załącznik PIT/WOT (wersja 1). Podatnicy CIT dokonują odliczenia w zeznaniu CIT-8 wraz z załącznikiem CIT/WOT (wersja 1). Przedsiębiorca powinien posiadać dokumentację potwierdzającą okres służby wojskowej pracownika, która na żądanie organów podatkowych podlega weryfikacji.

