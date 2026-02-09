- Aktualna lista dni ustawowo wolnych od pracy.
- Kiedy zatem najlepiej zaplanować urlop?
- Czy za święto przypadające w sobotę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy?
- Czy dzień wolny od pracy może odebrać wcześniej niż wypadające święto?
- Czy pracodawca może nie udzielić zgody na urlop? Konsekwencje dla pracodawcy niewyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
- Nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
- Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej dniem wolnym od pracy?
Aktualna lista dni ustawowo wolnych od pracy.
Kwestia dni ustawowo wolnych od pracy jest uregulowana w ustawie z 18 stycznia 1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 296). To krótki akt prawny zawierający zamknięty katalog świąt:
- 1 stycznia – Nowy Rok
- 6 stycznia – Święto Trzech Króli
- pierwszy dzień Wielkiej Nocy
- drugi dzień Wielkiej Nocy
- 1 maja – Święto Państwowe
- 3 maja – Święto Narodowe Trzeciego Maja
- pierwszy dzień Zielonych Świątek
- Boże Ciało
- 15 sierpnia – Wniebowzięcie Najświętszej Maryi Panny
- 1 listopada – Wszystkich Świętych
- 11 listopada – Narodowe Święto Niepodległości
- 24 grudnia – Wigilia Bożego Narodzenia
- 25 grudnia – pierwszy dzień Bożego Narodzenia
- 26 grudnia – drugi dzień Bożego Narodzenia
OD 2025 roku dniem wolnym od pracy jest również Wigilia Bożego Narodzenia, która – po burzliwej dyskusji w Sejmie – została wpisana do katalogu świąt ustawowo wolnych od pracy. Dzięki temu Polacy zyskali dodatkowy dzień odpoczynku w grudniu.
Kiedy zatem najlepiej zaplanować urlop?
Jako pomoc w planowaniu urlopu może posłużyć poniższy kalendarz:
Czy za święto przypadające w sobotę, pracownikowi przysługuje dzień wolny od pracy?
Zgodnie z art. 130 § 2 Kodeksu pracy:
„Każde święto występujące w okresie rozliczeniowym i przypadające w innym dniu niż niedziela obniża wymiar czasu pracy o 8 godzin.”
W praktyce oznacza to, że jeśli święto wypada w sobotę – a więc w dzień, który dla wielu pracowników i tak jest wolny – pracodawca musi wyznaczyć inny dzień wolny. Dzięki temu pracownik nie traci należnego odpoczynku i nie pracuje dłużej, niż przewidują przepisy.
Czy dzień wolny od pracy może odebrać wcześniej niż wypadające święto?
Termin udzielenia dnia wolnego zależy od przyjętego w zakładzie okresu rozliczeniowego:
- w jednomiesięcznym okresie rozliczeniowym – wolne trzeba udzielić w tym samym miesiącu, w którym wypada święto, czyli w listopadzie,
- w dłuższym okresie rozliczeniowym – np. kwartalnym czy rocznym – pracodawca ma większą swobodę. W takim przypadku dzień wolny za 1 listopada może zostać wyznaczony już w piątek 31 października.
Ostateczna decyzja należy do pracodawcy, który określa termin w regulaminie pracy, zarządzeniu albo harmonogramie. Coraz częściej stosuje się też rozwiązanie pozwalające pracownikom wybrać jeden z kilku proponowanych dni – co zwykle okazuje się korzystne dla obu stron.
Czy pracodawca może nie udzielić zgody na urlop? Konsekwencje dla pracodawcy niewyznaczenia dnia wolnego od pracy za święto przypadające w sobotę
Brak wyznaczenia dnia wolnego za święto przypadające w sobotę stanowi wykroczenie przeciwko prawom pracownika.
Zgodnie z art. 281 § 1 Kodeksu pracy:
„Pracodawca, który narusza przepisy o czasie pracy, podlega karze grzywny od 1000 zł do 30 000 zł.”
Kontrole w tym zakresie prowadzi Państwowa Inspekcja Pracy, a pracownicy mogą zgłaszać nieprawidłowości. Dlatego dla pracodawców bezpieczniej jest odpowiednio wcześnie zaplanować dodatkowy dzień wolny – brak takiej decyzji może skończyć się dotkliwą karą finansową.
Nowe święto państwowe: Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej
W dniu 11 lutego 2025 r. weszła w życie ustawa, która dzień 14 lutego ustanowiła nowym świętem państwowym – Narodowym Dniem Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Święto ma być hołdem dla żołnierzy Armii Krajowej – największej konspiracyjnej armii w podbitej przez Niemcy i Rosję Europie, armii, która jako zbrojne ramię Polskiego Państwa Podziemnego prowadziła bohaterską walkę o odzyskanie przez Rzeczpospolitą Polską suwerenności i niepodległości, a której żołnierze, po II wojnie światowej, byli prześladowani przez władze komunistyczne zależne od Związku Sowieckiego.
Celem ustanowienia tego święta, jest zatem – upamiętnienie ochotniczego wojska Polskiego Państwa Podziemnego i złożenia hołdu kilkuset tysiącom Polek i Polaków, którzy w ramach struktur zorganizowanych stanęli do bohaterskiej walki z niemieckim okupantem.
Narodowy Dzień Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej dniem wolnym od pracy?
Czy nowe święto jest to zatem dniem wolny od pracy? Jak wynika z aktualnych przepisów – ustanowienie święta państwowegonie oznacza wcale, że jest to jednocześnie dzień wolny od pracy.
W polskim systemie prawnym nie istnieje legalna definicja „święta państwowego” (lub inaczej – „święta narodowego”). Jedynym aktem prawnym, który powołuje się na pojęcie „święta państwowego” jest ustawa z dnia 31 stycznia 1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych, która w jej art. 7 ust. 1 stanowi o obowiązku podnoszenia flagi państwowej Rzeczpospolitej Polskiej z okazji świąt państwowych na budynkach administracji państwowej.
Istnieje wiele świąt państwowych, które nie są dniami wolnymi od pracy. Jednym z najbardziej znanych przypadków jest 2 maja, czyli Dzień Flagi Rzeczpospolitej Polskiej. Podobnie jest w przypadku Narodowego Dnia Pamięci Żołnierzy Armii Krajowej. Tego dnia Polacy będą musieli udać się do pracy. Wprowadzenie dnia wolnego od pracy musiałoby bowiem nastąpić w drodze zmiany ustawy z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy.
Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 18.01.1951 r. o dniach wolnych od pracy (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 296)
Ustawa z dnia 31.01.1980 r. o godle, barwach i hymnie Rzeczypospolitej Polskiej oraz o pieczęciach państwowych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 299)