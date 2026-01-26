Reset okresu korzystania z ulgi Mały ZUS Plus od stycznia 2026 roku

Wprowadzenie nowych regulacji prawnych spowodowało ponowne otworzenie limitu czasowego dla osób korzystających z preferencyjnych składek w ramach programu Mały ZUS Plus. Z dniem 1 stycznia 2026 roku każdy przedsiębiorca spełniający ustawowe kryteria otrzymał nowy, pełny okres 36 miesięcy przysługującej ulgi. Rozwiązanie to obejmuje szerokie grono płatników, w tym osoby, które wcześniej nigdy nie opłacały niższych składek, tych, którzy aktualnie korzystają z tego rozwiązania, a także przedsiębiorców, którym okres ulgi wygasł przed początkiem 2026 roku. Przykładowo, osoba, która wyczerpała przysługujące jej 36 miesięcy z końcem 2025 roku, dzięki zmianie przepisów może od stycznia kontynuować opłacanie składek na preferencyjnych warunkach przez kolejne trzy lata, o ile nadal spełnia pozostałe wymagania ustawowe.

Mechanizm obliczania 36-miesięcznego limitu i cykle 60-miesięczne

Zasady korzystania z ulgi opierają się na możliwości opłacania obniżonych składek przez 36 miesięcy w ramach każdego 5-letniego cyklu prowadzenia działalności. Do limitu zalicza się każdy miesiąc kalendarzowy, w którym przedsiębiorca choćby przez jeden dzień podlegał ubezpieczeniom z tytułu ulgi lub prowadził aktywność gospodarczą. Nowy cykl sześcioletni dla danego płatnika rozpoczyna się w pierwszym miesiącu po grudniu 2025 roku, w którym faktycznie zacznie on korzystać z Małego ZUS-u Plus. Po zakończeniu 60-miesięcznego okresu, kolejny interwał czasowy zostanie zainicjowany w momencie podjęcia lub kontynuowania działalności po upływie poprzedniego cyklu.

Mały ZUS Plus. Terminy zgłoszeń i formalności w ZUS

Przedsiębiorcy chcący skorzystać z ulgi od początku 2026 roku, a którzy w grudniu ubiegłego roku nie byli nią objęci, muszą dokonać zgłoszenia do 31 stycznia. Procedura wymaga wyrejestrowania się z dotychczasowym kodem i ponownego zgłoszenia z kodem 0590 lub 0592. Płatnicy, którzy już korzystali z ulgi i nadal spełniają warunki, nie są zobligowani do składania nowych dokumentów zgłoszeniowych. Ze względu na wejście w życie nowych przepisów, osoby, które w styczniu zgłosiły się z kodami standardowymi 0510 lub 0512, mają prawo do korekty dokumentów do końca stycznia 2026 roku. W przypadku rozpoczęcia działalności lub spełnienia warunków w późniejszych miesiącach, termin na zgłoszenie wynosi 7 dni od momentu zaistnienia uprawnienia. Należy podkreślić, że oczekiwanie na indywidualną interpretację z ZUS nie zwalnia z obowiązku dotrzymania ustawowych terminów zgłoszeń, a uchybienie im uniemożliwia korzystanie z ulgi w całym roku kalendarzowym. Dodatkowo do 20 lutego każdy korzystający z preferencji musi przekazać dane o przychodach, dochodach i formie opodatkowania za rok ubiegły.

Mały ZUS Plus 2026. Kryteria dochodowe i wpływ niskich składek na wysokość świadczeń

Mały ZUS Plus jest dedykowany przedsiębiorcom, których roczny przychód w poprzednim roku nie przekroczył 120 tysięcy złotych, przy założeniu prowadzenia firmy przez cały rok. Jeśli okres ten był krótszy, lecz wynosił minimum 60 dni, limit oblicza się proporcjonalnie. Z ulgi można skorzystać dopiero po wyczerpaniu okresu tzw. składek preferencyjnych. Należy jednak mieć świadomość, że niższa podstawa wymiaru składek bezpośrednio przekłada się na mniejszą wysokość przyszłych świadczeń społecznych, w tym emerytur, rent oraz zasiłków chorobowych i macierzyńskich.

Zasady wyliczania wysokości składek oraz wyłączenia z programu Mały ZUS Plus

Podstawa wymiaru składek w tym systemie wynosi połowę średniego miesięcznego dochodu z roku poprzedniego. Wartość ta musi mieścić się w przedziale między 30 procentami minimalnego wynagrodzenia a 60 procentami prognozowanego przeciętnego wynagrodzenia, co w 2025 roku oznacza kwoty od 1441,80 zł do 5652 zł. Ważnym zastrzeżeniem jest fakt, że ulga nie dotyczy składki zdrowotnej, którą należy regulować w pełnej kwocie. Z programu wykluczeni są przedsiębiorcy rozliczający się na karcie podatkowej korzystający ze zwolnienia z VAT, osoby prowadzące inne rodzaje działalności pozarolniczej (np. wspólnicy spółek jawnych) oraz osoby świadczące usługi na rzecz byłego lub obecnego pracodawcy w zakresie tożsamym z wcześniejszymi obowiązkami pracowniczymi.

Najczęściej zadawane pytania o Mały ZUS Plus

