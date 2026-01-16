8 niedziel handlowych w 2026 roku

Rok 2026 przyniesie, zgodnie z obowiązującą ustawą o ograniczeniu handlu w niedziele i święta, jedynie 8 niedziel, podczas których będziemy mogli swobodnie robić zakupy w galeriach handlowych i dużych supermarketach. Choć kalendarz jest stały i przewidywalny, warto dokładnie przeanalizować daty, aby optymalnie zaplanować przedświąteczne i wyprzedażowe wizyty w sklepach. Przygotowaliśmy kompletny przegląd terminów wraz z omówieniem kluczowych wyjątków od zakazu handlu. Polskie prawo, mające na celu ochronę praw pracowniczych i promowanie wypoczynku rodzinnego, ściśle reguluje handel w ostatni dzień tygodnia. W 2026 roku zasady te pozostają niezmienione. Większość placówek handlowych będzie musiała zamknąć swoje podwoje w niedzielę, z wyjątkiem siedmiu dni wyznaczonych ustawowo. Jest to kluczowa informacja dla konsumentów, którzy powinni świadomie zarządzać czasem na zakupy, zwłaszcza w newralgicznych okresach świątecznych.

Reklama

Kalendarz niedziel handlowych w 2026 roku

W 2026 roku niedziele handlowe zostały strategicznie rozmieszczone, aby pokryć najważniejsze szczyty zakupowe. Na następny rok ustalono osiem niedziel handlowych. Pierwsza z nich przypada 25 stycznia. Kolejne niedziele, kiedy będzie można robić zakupy, to 29 marca, tuż przed Wielkanocą, oraz 26 kwietnia, na krótko przed majówką. Następne handlowe niedziele to 28 czerwca i 30 sierpnia. Zdecydowanie najwięcej niedziel handlowych zaplanowano na okres przedświąteczny w grudniu: 6, 13 i 20 grudnia, co odzwierciedla zwyczaj zwiększania liczby takich dni w czasie przygotowań do Bożego Narodzenia.

Wyjątki od zakazu handlu. W tych miejscach zawsze zrobisz zakupy

Mimo ścisłych regulacji, ustawa przewiduje szereg wyjątków, które umożliwiają działanie niektórych placówek w każdą niedzielę, niezależnie od kalendarza handlowego. Najważniejszym wyjątkiem pozostają małe sklepy, w których sprzedaż prowadzi bezpośrednio właściciel lub jego najbliższa rodzina. Otwarta pozostaje również sieć stacji paliw, a także apteki i punkty apteczne. Dodatkowo, z zakazu wyłączone są placówki zlokalizowane w obrębie dworców, lotnisk i szpitali. Istotną kategorią są również placówki, których działalność związana jest z usługami pocztowymi, gastronomicznymi lub sprzedażą prasy, biletów i pamiątek. Wyjątek dotyczący usług pocztowych jest często wykorzystywany przez duże sieci handlowe, które poszerzają swoją ofertę o usługi operatora pocztowego, co pozwala im na legalne otwieranie sklepów w każdą niedzielę.