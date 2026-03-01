Wahidi był ministrem obrony w latach 2009-2013, a w latach 2021-2024 ministrem spraw wewnętrznych. Od grudnia ubiegłego roku piastował stanowisko zastępcy dowódcy Strażników Rewolucji.

Jest objęty sankcjami Stanów Zjednoczonych i Unii Europejskiej.

Irańskie władze sądownicze potwierdziły w niedzielę, że w wyniku sobotnich ataków USA i Izraela zginął szef IRGC Mohammad Pakpur, a także najwyższy przywódca duchowo-polityczny kraju ajatollah Ali Chamenei oraz doradca ds. bezpieczeństwa, były sekretarz Rady Bezpieczeństwa Narodowego Ali Szamchani.

Irańska telewizja państwowa podała z kolei, że w ataku powietrznym USA i Izraela zginął szef sztabu generalnego sił zbrojnych Iranu Abdulrahim Musawi oraz minister obrony Aziz Nasir Zadeh.(PAP)

mw/ akl/